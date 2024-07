Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Exposiciones, conciertos, cine y procesiones religiosas para disfrutar a lo largo del fin de semana en Sevilla:

Centralidad y discreción: ‘Las mujeres Machado’

Mañana, viernes 19 de julio de 2024, es el último día para disfrutar de la exposición sobre las mujeres Machado, que explora el papel activo de las mujeres de esta familia en la vida pública y privada de esta dinastía de intelectuales, así como su esfuerzo por fortalecer los lazos familiares y reunir a sus miembros tras el exilio posterior a la Guerra Civil.

La muestra, comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar, presenta cartas, libros de memorias, manuscritos y fotografías de los archivos machadianos de la Fundación Unicaja, evidenciando la influencia de las figuras femeninas claves de la familia Machado. Entre ellas, la abuela Cipriana Álvarez, quien estableció las bases familiares y transmitió a sus nietos Manuel y Antonio Machado el amor por la cultura y el folclore; la madre, Ana Ruiz, quien creó un hogar solidario y acogedor hasta el estallido de la Guerra Civil; y Leonor Izquierdo, esposa de Antonio Machado, cuya prematura muerte conmocionó a la familia y reforzó las relaciones en torno al poeta.

La exposición acerca al público el papel de las mujeres en la vida de los hermanos Machado

El recorrido de la exposición también dedica dos secciones a Eulalia Cáceres, esposa de Manuel Machado, y a Matea Monedero, esposa de José Machado. Eulalia logró que el poeta fuera liberado tras ser arrestado por las autoridades rebeldes al inicio de la Guerra Civil y, gracias a sus influencias, consiguió que fuera nombrado académico de la RAE. Matea, por su parte, asumió el rol de la madre de los Machado durante el conflicto, manteniendo el contacto con los miembros de la familia dispersos fuera de España y restableciendo los lazos familiares perdidos en el exilio.

Las mujeres importantes de la familia destacaron por su centralidad y discreción.

Con entrada libre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla (Avenida de la Palmera, 45). De 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

‘Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi’

‘Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi’

El viernes 19 de julio, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, Candlelight trae la magia de una experiencia musical en vivo con un tributo a Ludovico Einaudi. El artista italiano acumula más de ocho millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify. El programa incluye varios grandes éxitos: I Giorni, Le Onde, Primavera, Elegy for the Arctic, In Un’Altra Vita, Nuvole Bianche, Una Mattina, Divenire y Fly. Todos los temas serán interpretados por el pianista Pepe Fernández. El precio de las entradas es de 42 euros y se pueden conseguir en feverup.com.

El poder femenino: ‘Veneradas y temidas’

Obras de arte y esculturas. / CaixaForum

Desde hoy, 18 de julio, hasta el próximo 27 de octubre, en colaboración con el British Museum, CaixaForum organiza una muestra de 154 piezas elegidas por artistas contemporáneos de renombre. Se trata de un viaje a través de 5.000 años con el objetivo es reflexionar alrededor del poder femenino en el arte y las creencias. Revela cómo diosas, demonios, santas y otros entes espirituales han desempeñado un papel significativo en nuestra percepción del mundo. Desde la sabiduría, la pasión y el deseo hasta la guerra, la justicia y la compasión. Los clientes Caixabank y menores de 16 años entran gratis. El resto tiene disponibles entradas que permiten acceso al resto de exposiciones del centro a 6 euros en caixaforum.org.

Cine de verano ‘Asómate al patio’

Continúan las proyecciones de películas organizadas por la Diputación de Sevilla en la avenida Menéndez Pelayo, 32. El viernes 19, La quimera, un drama italiano dirigido por Alice Rohrwacher. El sábado 20, Los niños de Winton, una gran producción con Anthony Hopkins, Johnny Flynn y Helena Bonham Carter como protagonistas. El domingo 21, Las hermanas Munekata, un drama de los años 50. Todos los largometrajes comenzarán a las 22:15.

Entradas en patiodeladiputacion.com.

Tablao flamenco ‘Orillas de Triana’

Tablao flamenco ‘Orillas de Triana’

Orillas de Triana es un espacio flamenco que se realiza en el espacio habilitado por Flamenquería, en el barrio de Triana y a la vera del Guadalquivir. Bailaor y bailaora desplegarán sus cualidades para el flamenco a lo largo de una hora. Además, el espectáculo incluirá un solo de guitarra y uno de cante. Para terminar, unas sevillanas artísticas y bulerías.

Entradas en gowtix.com.

Conciertos en el Real Alcázar

Programación de las XXV Noches en los Jardines del Alcázar: El viernes 19, músicas del mundo: Tango en guitarras, con Ramón Maschio y Mariano Gil. El sábado 20, música clásica: De Aguado a Turina, con Jesús Pineda.

Entradas en bacantix.com. o, según disponibilidad, en la Puerta de la Alcoba el día del concierto.

Virgen del Carmen de San Gil

Procesión de la Virgen del Carmen de San Gil / Pablo Lastrucci

Nuestra Señora del Carmen realizará su salida procesional a las 20 horas con el siguiente itinerario: Plaza de San Gil, San Luis, Plaza del Pumarejo, Aniceto Sáenz, Macarena, Fray Diego de Cádiz, Pl. del Pumarejo, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Plaza de la Esperanza Macarena, Basílica, Arco, San Luis, Plaza de San Gil (00:00).

El Carmen de Calatrava

La Virgen del Carmen embarcando en la dársena del río / Aníbal Díaz

El recorrido de la procesión triunfal anual de la Virgen del Carmen de Calatrava le llevará por los siguientes lugares del centro histórico de Sevilla: Calatrava (19:50), Alameda, Lumbreras, Santa Clara, San Clemente, Arte de la Seda, Santa Clara, Santa Ana y Jesús del Gran Poder (00:00).