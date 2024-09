Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Conciertos, exposiones, teatros y eventos al aire libre para disfrutar desde hoy, jueves, y a lo largo del fin de semana en Sevilla:

Hombres G en el festival Noches de la Maestranza

Dani, David, Javi y Rafa, componentes de Hombres G, están realizando una multitudinaria gira por España. Tras pasar por Zaragoza, llegan a Sevilla este domingo para actuar en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Resumir la larga trayectoria de Hombres G es una tarea complicada cuando hablamos de una banda con 40 años de éxitos que sigue activa y relevante. Con millones de discos vendidos, giras por Europa y América, dos películas, un musical en la Gran Vía madrileña, media docena de libros biográficos y reconocimientos como un Grammy honorífico y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en España, es reconocida como una de las bandas más importantes de la historia de este país.

La banda madrileña ha vendido más de veinte millones de discos a nivel internacional

Lo más notable es que estos cuatro amigos, que comenzaron tocando en pequeñas salas como el Rock-Ola en Madrid, han llegado a llenar estadios como el Vicente Calderón y auditorios icónicos como el Hollywood Bowl en Los Ángeles y el Radio City en Nueva York, mientras siguen disfrutando de la música y de su amistad.

Una muestra de la continuidad que les caracteriza es su penúltimo disco, La esquina de Rowland, un trabajo muy especial en su carrera. Durante la pandemia, mientras el mundo se detenía, Hombres G se reunieron para grabar en casa las 14 canciones que forman este álbum, considerado como uno de los más emocionantes y hermosos de su trayectoria musical.

En 2023, lanzaron su último disco, Del Rosa al amarillo, que incluye sus grandes éxitos como Devuélveme a mi chica, Te quiero, Venezia, Voy a pasármelo bien, Marta tiene un marcapasos y El ataque de las chicas cocodrilo.

El domingo 8 de septiembre, en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a partir de las 21:30. Entradas la página web elcorteingles.es, desde 49,50 euros.

Últimos días del Pop CAAC de Sevilla

El rapero Delaossa.

En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, antiguo Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, a partir de las 21:00, con entradas entre 15 y 25 euros a la venta por internet en ultimaentrada.com y enterticket.es, se desarrolla el ciclo musical por excelencia.

Hoy actúan el rapero Delaossa y la joven Daniela Garsal. El viernes, los grupos Soziedad Alkoholika y Narco. El sábado, Todd Terje, DJ Hell, Acidheaven y Kantora garantizarán la mejor música electrónica para despedir el verano de la forma más vibrante y emotiva.

En directo, la gaditana Niña Pastori

Niña Pastori, cantaora de flamenco.

El sábado, a partir de las 21:30, en la Plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el festival Noches de la Maestranza ofrece el concierto de flamenco de Niña Pastori. Con 25 años de carrera artística y una colección de premios y reconocimientos que pocos pueden igualar, Niña Pastori se ha convertido en una leyenda. Todo su recorrido, admiración y logros acumulados se reflejan en su último trabajo: Camino. Este álbum, lanzado tras la celebración de sus bodas de plata en la música, está siendo todo un éxito. Partiendo del flamenco, Niña Pastori demuestra una vez más su habilidad única para renovar constantemente el género. Las entradas, desde 44 euros. están disponibles en la web elcorteingles.es.

Cine de verano ‘Asómate al patio’

Continúan las proyecciones de películas organizadas por la Diputación de Sevilla en la avenida Menéndez Pelayo, 32, a las 22:00. Hoy, la galardonada como Mejor Película Internacional en los Óscar, La zona de interés. El viernes, Kinds of kindness, una comedia oscura. El sábado, Hit Man, una entrega de acción protagonizada por Glen Powell y Adria Arjona. El domingo, On the Waterfront, una película dramática estadounidense grabada en los años 50.

De viernes a domingo. Entradas en patiodeladiputacion.com.

La historia de los juguetes marítimos

‘La mar de jueguetes’

En el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla (Plaza de América, Parque de María Luisa) la Consejería de Cultura y Deporte expone La mar de jueguetes. La exposición nos permite descubrir una selección de piezas relacionadas con el mundo marítimo de la colección Quiroga-Monte. Busca ampliar el conocimiento sobre la historia de los juguetes.

Acceso gratis. De 9:00 a 21:00. El domingo, hasta las 15:00.

Películas al aire libre en Zona Este

Hoy se emite Twisters, de los productores de Jurassic World. Tanto el viernes como el domingo, Bitelchús Bitelchús, que pretende causar miedo a los espectadores. El sábado, 3 familias, 2 semanas y una sola casa, en Odio el verano.

De jueves a domingo, las películas más taquilleras en el cine de verano de Zona Este. Las entradas están disponibles en la web reservaentradas.com.

Los Síndrome, en la Sala Cero Teatro

'Éxito asegurado' (Los Síndrome)

Fernando Fabiani dirige a Víctor Carretero y Práxedes Nieto, Los Síndrome, en la presentación Éxito asegurado. Esta comedia se adentra en el complejo mundo del éxito y el fracaso, que tan a la orden del día está en la sociedad actual. Además, tratará el hecho de valorar positivamente el fracaso. Las entradas para la Sala Cero, en patronbase.com.

Jueves y viernes a las 20:30. Sábado y domingo, a las 21:30.

Tango en ‘Milonga de la placita’

‘Milonga de la placita’, en la plaza del Museo.

La Asociación Cultural La Casa del Tango organiza todos los jueves de septiembre encuentros para bailar en la plaza del Museo. Están destinados a personas tanto expertas como aficionadas y tienen lugar de 21:00 a 24:00, junto a la estatua de Murillo. La música estará a cargo de El Pibe de Medina.