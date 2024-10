Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Espectáculos, conciertos y teatros para disfrutar a lo largo del fin de semana en Sevilla:

‘Misericordia’, en el Teatro Central

El Teatro Central de Sevilla acogerá la representación teatral Misericordia, una producción del Centro Dramático Nacional. Habrá dos funciones, el viernes y el sábado, ambas a las 20:30. Las entradas, a 22 euros, pueden conseguirse en la página web del Teatro Central. La obra está dirigida por Denise Despeyroux, quien también participa en la misma junto a Natalia Hernández, Pablo Messiez, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Se trata de una comedia romántica ambientada en Uruguay, en plena dictadura, que indaga sobre la identidad personal.

Dos conciertos de Álvaro Mayo

Álvaro Mayo, ex concursante de O.T.

Álvaro Mayo, el cantante sevillano que saltó a la fama tras su participación en la última edición del prestigioso programa de música Operación Triunfo, presentará su miniálbum Season I en dos conciertos este fin de semana en Sevilla. Las actuaciones tendrán lugar en el Malandar Music Club el sábado 2 de noviembre a las 21:30 y el domingo 3 de noviembre a las 19:30. Las canciones de su EP -Lejos, Se irán, Ya no estás, No siento nada, So Cute y Club Lights- y su sencillo, Mis nenas, serán el eje central de ambos conciertos. Las entradas están disponibles en preventa desde 20 euros en la página web de Wegow. Mayo promete contagiar su energía y demostrar su talento y creatividad como cantante en solitario.

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

El Espacio Turina albergará este domingo el segundo concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como parte del XXXV Ciclo de Música de Cámara. Los intérpretes serán el Cuarteto Ars Nova, Juan Ronda Molina y Antonio Hervás Borrull (flautas), Ramiro García Martín (fagot) y Predrag Ikvokic (contrabajo). El programa incluirá obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Johann Friedrich Fasch, Georg Philipp Telemann y Emanuel Bach.

Entradas generales a 16 euros en espacioturina.sacatuentrada.es.

Tablao flamenco en Las Setas

Tablao flamenco en Las Setas.

De viernes a domingo, en Las Setas, habrá cuatro sesiones diarias de flamenco: a las 16:30, 18:00, 19:45 y 21:30. Baile, cante y toque se entrelazan en un espectáculo que abarca palos como la zambra, la guajira, la seguirilla y el taranto, interpretados por grandes profesionales que se entregan en cuerpo y alma para el disfrute del público.

Entradas entre 20 y 60 euros en tablaoflamencolassetas.com.

Conciertos ‘Golden Nights’

El Hotel Alfonso XIII ha sido elegido como recinto para celebrar los conciertos del ciclo Golden Nights. Tras el estreno el pasado domingo con la actuación de Mayte Martín, este domingo 3 de noviembre a las 18:00, el cantante sevillano Antonio Romero, un artista en pleno auge, será el protagonista de la jornada.

Entradas desde 25 euros en lamascaraproducciones.com.

‘La movida’, música de los 80

Musical 'La Movida'.

El sábado 2 de noviembre, se llevarán a cabo dos representaciones del espectáculo musical La Movida, que tendrá lugar en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) a las 17:00 y a las 21:00. Este espectáculo está basado en canciones del pop español de los años ochenta y cuenta con un total de 24 números.

Entradas entre 40 y 45 euros en fibestickets.es.

‘Chicago, el musical’

'Chicago, el musical'.

El espectáculo Chicago, el musical se presentará el viernes y sábado a las 17:00 y a las 21:00, y el domingo a las 18:00 en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. Este famoso musical ha celebrado veintisiete años en los escenarios de Broadway en Nueva York y ha sido galardonado con un Grammy.