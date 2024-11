Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Eventos, conciertos y teatros para disfrutar a lo largo del fin de semana en Sevilla:

Navidad Park, espíritu festivo en la provincia de Sevilla

Por tercer año consecutivo, Dos Hermanas se convierte en un epicentro de la diversión navideña gracias a Navidad Park, un parque de atracciones de más de 10.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas este jueves 21 de noviembre. La iniciativa, fruto del acuerdo entre el empresario feriante Miguel Ángel Bañuls y el Ayuntamiento de Dos Hermanas, se extenderá hasta el 6 de enero de 2025, ofreciendo una experiencia única en el aparcamiento de la Avenida de España. Su estratégica ubicación, a menos de cinco minutos del centro y con fácil acceso a la estación de tren del Arenal y el apeadero de Cantaelgallo, lo hace cómodo para vecinos y visitantes. Además, cuenta con miles de plazas de aparcamiento gratuito.

Navidad Park estará abierto hasta el 6 de enero en el recinto ferial de Dos Hermanas

Con más de 40 propuestas de ocio, entre atracciones, juegos y puestos de comida, Navidad Park no deja a nadie indiferente. Entre las opciones gastronómicas destacan los puestos de churros, gofres, hamburguesas, bocadillos y el imprescindible algodón dulce. Y, para los más atrevidos, el parque incluye atracciones como la montaña rusa Trineo Encantado, un éxito desde su estreno el año pasado; la pista de hielo natural profesional de 400 metros cuadrados; y el emocionante tobogán gigante de hielo conocido como Tubing. Este año, además, se suma una misteriosa novedad: Jamaica x Transformers, de la que poco se ha desvelado.

Por supuesto, los clásicos de siempre también estarán presentes, desde el Jumpin hasta el Rally París-Dakar, pasando por el Carrusel Disney y las camas elásticas, entre otras opciones. Todo ello ambientado con un impresionante alumbrado navideño, música festiva y hasta nevadas artificiales que aportarán un toque mágico al recinto.

Desde hoy, día de la inauguración, hasta el lunes 6 de enero, ya en el recinto ferial nazareno, en el aparcamiento de la Avenida de España. La diversión y el espíritu navideño van de la mano.

16ª edición del Alhambra Monkey Week

Alhambra Monkey Week.

Sevilla se convierte en el epicentro de la música independiente con la 16ª edición del Alhambra Monkey Week, que tendrá lugar desde hoy hasta el sábado. Con una programación diversa, el festival desplegará su magia en escenarios emblemáticos como el Espacio Santa Clara, el Fun Club, el Bar Mutante, la Sala Holiday y la Sala Malandar, ubicados en la dinámica Alameda. Además, contará con espectáculos destacados en el Teatro Central, donde se darán cita los escenarios Alhambra y Jägermusic, así como en otros puntos clave como la Sala X, la Sala La2 y la Sala Even.

Dani Fernández actuará en el Cartuja Center

Dani Fernández, cantante español.

El sábado 23 de noviembre, a las 21:00, el Cartuja Center será testigo del talento de Dani Fernández, quien llega a Sevilla con su gira La Jauría. Con temas como Todo Cambia, Me has invitado a bailar o Criminal, el cantante se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la música actual en España. Sus canciones, convertidas en auténticos himnos, no solo dominan las listas de reproducción, sino que también cuentan con impresionantes cifras: siete Discos de Platino, más de 1,5 millones de oyentes mensuales y 320 millones de reproducciones acumuladas. La gira promete emociones intensas, tras el éxito rotundo de sus anteriores conciertos y su actual foco mediático gracias a su participación en el programa musical La Voz, donde acompaña a Antonio Orozco como asesor.

Abierto plazo para visitar hoteles

Si quieres conocer desde dentro el día a día de varios hoteles muy reconocidos de Sevilla, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia organiza la semana que viene las IV Jornadas de Puertas Abiertas. Habrá diferentes actividades, en su mayoría, vinculadas con la época navideña que se avecina. Toda la información (hoteles, calendario, días y horas de visita) está ya disponible en la página web www.hotelesdesevilla.com. Los aforos son limitados.

Inscripciones en puertasabiertas@hotelesdesevilla.com,

Tovares, en Estepa, con su nuevo disco

Tovares.

El sábado 23 de noviembre, a las 17:00 horas, la banda de rock Tovales presentará su nuevo disco, Tronchando Hierro, en la Casa de la Cultura de Estepa. Este trabajo, producido por Mario J. Alcántara, incluye colaboraciones especiales de artistas como Lolo Ortega y Antonio Carrión. Esperan que este disco no deje indiferente a ningún amante del rock.

Se pueden pedir las invitaciones en la Casa de la Cultura de Estepa.

Rosario Santana presenta poemario

Hoy, jueves 21 de noviembre, a las 19:00, en la Institución Literaria Noches del Baratillo (C/ Macasta, 28), Rosario Santana presentará su séptimo poemario, titulado Sevilla, Azahar y Verso. La escritora, natural de Riotinto, cuenta con numerosos premios literarios y galardones que avalan su destacada trayectoria.

Vuelve ‘Sendero en Soledad’

‘Sendero en Soledad’

El viernes 22 y sábado 23 de noviembre, a partir de las 20:30, el Viento Sur Teatro se convertirá en escenario de Sendero en Soledad, una obra escrita y dirigida por Isa Mesa que explora las distintas facetas de un sentimiento tan humano como la soledad. La obra promete una experiencia profundamente emotiva y transformadora para el público.

Entradas generales a 12 euros en tickety.es.

Film Simphony Orchestra: ‘Tarab’

Film Simphony Orchestra: ‘Tarab’

El viernes 22 de noviembre, a las 19:30, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) acogerá un espectacular concierto de la Film Symphony Orchestra, bajo la batuta de Constantino Martínez Orts. Esta reconocida formación, especializada en música de cine, presentará su nuevo espectáculo, Tarab.