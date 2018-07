¿Siguen creciendo el pelo y las uñas una vez muertos?

Para las noches de los miércoles y jueves de julio y agosto, en el Pabellón de la Navegación, desde Engranajes Ciencia se preparan unos talleres muy especiales, donde niños y adultos podrán disfrutar conjuntamente descubriendo y experimentando sobre las curiosidades y mitos que siempre hemos oído, en la actividad Mitos y leyendas urbanas-La ciencia al rescate, y disfrutar de juegos, ilusiones ópticas y acertijos en El cerebro nos engaña.

Los mitos y leyendas urbanas

¿Qué hace que una historia se convierta en leyenda urbana? ¿Qué hay de verdad en ellas? Desde Engranajes Ciencia se propone una actividad pensada para niños y adultos, en la que la ciencia viene al rescate para demostrar toda la verdad o falsedad que subyace a los mitos y las leyendas urbanas ¿Se van las vitaminas del zumo a los 5 minutos? ¿Utilizamos sólo el 10% de nuestro cerebro? ¿Siguen creciendo el cabello y las uñas una vez muertos?

Partiendo de estas preguntas, se ha diseñado el taller Mitos y leyendas urbanas-La ciencia al rescate, de manera que adultos y pequeños puedan disfrutar conjuntamente entendiendo qué son las leyendas urbanas, por qué aparecen y por qué tanta gente las cree. Mediante diversas dinámicas, se comprobarán algunas de las principales leyendas urbanas, y se hará un repaso de muchas de ellas para comprobar si son ciertas o no, y por qué.

El funcionamiento del cerebro

El cerebro del ser humano contemporáneo es una consecuencia más de la evolución de la especie humana. Pero ¿qué podemos decir de la mente? ¿Por qué a veces nos juega malas pasadas? ¿Por qué no todos vemos las cosas de la misma manera? ¿Percibimos todos la realidad del mismo modo? Lo que no existe en nuestra mente no existe para nosotros y si el cerebro se altera la mente también lo hace. Nuestro cerebro crea ilusiones que nos ayudan a sobrevivir. Esta son algunas de las claves que se tratarán en el taller El cerebro nos engaña.

A lo largo de este entretenido taller, grandes y pequeños analizarán el funcionamiento del cerebro humano a través de divertidas dinámicas, llevando a cabo juegos, ilusiones ópticas y acertijos. Se comprenderá por qué a veces el cerebro juega malas pasadas o incluso nos engaña, y por qué el cerebro de un adulto funciona de manera diferente al de un niño. Lo que sentimos conscientemente en cada momento no es lo que está pasando en el cerebro, sino sólo sus conclusiones a partir de la información que procesa.

Información Camino de los Descubrimientos, 2. 21:00. 7 euros por asistente a cada taller. Reservas en: 622 677 792; info@engranajesciencia.com. www.engranajesciencia.com.