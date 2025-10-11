Esto dicen los turistas sobre la Torre del Oro, un icono del skyline de Sevilla: "Es como ir a Londres y ver el Big Ben"

La Torre del Oro es uno de los monumentos imprescindible si viajas a Sevilla con motivo del puente de la Hispanidad. Esta torre defensiva de origen almohade constituía el último baluarte del lienzo de muralla desde el Real Alcázar. Esta primera construcción de hormigón, con base dodecagonal y 15,20 metros de diámetro, se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles de la capital hispalense a lo largo de los siglos.

El segundo cuerpo, mucho más pequeño, fue construido durante el reinado de Pedro I de Castilla, mientras que un tercer cuerpo cilíndrico y remato por cúpula se construyó ya en el siglo XVIII. Su función histórica ha sido la de controlar los accesos fluviales hacia el Puente de Barcas y terrestres hacia el Arenal, en una ciudad con un pasado íntimamente ligado con la expansión política y comercial de España en América. Pero ¿qué dicen los turistas sobre este ilustre edificio de Sevilla?

"Me la imaginaba más grande e imponente"

Son muchos los visitantes que quedan prendados de la Torre del Oro al pasear por el centro de Sevilla. "Es como ir a Londres y ver el Big Ben", dice una usuaria, sobre este monumento que acumula más de 50.000 reseñas en Google y una media de 4,5 estrellas.

No obstante, algunos reconocen haberse llevado un chasco a verla por primera vez: "No sé si tenía demasiadas expectativas con este monumento o al considerarse símbolo de la ciudad de Sevilla la idealicé, pero cuando me encontré en frente de ella me quedé un poco plof, primero me la imaginaba más grande, mas imponente, pero no, me pareció una torre más".

Otro de los atractivos de la Torre del Oro reside en su ubicación dentro de los principales itinerarios turísticos de Sevilla, junto al Casco Antiguo y el Guadalquivir. "Encarna la grandeza y la historia de la ciudad" o "es uno de esos lugares imprescindibles para visitar por cualqueira que pase por Sevilla" son algunos de los comentarios que también pueden leerse entre las reseñas.

"Una joya histórica que merece cada minuto de espera"

Más allá de su icónica silueta, los turistas alaban el museo naval que alberga en su interior. "Las maquetas de buques están muy bien realizadas y las piezas expuestas muy bien conservadas", apuntan sobre la pequeña muestra de la Armada Española. "Una joya histórica que merece cada minuto de espera", añaden.

El Museo Naval expone asimismo grabados, instrumentos de navegación y demás documentación histórica en un espacio "aunque pequeño, muy interesante, sobre todo si te gusta la navegación marítima". Además, disponen de una audioguía descargable a través de un código QR.

La visita a la Torre del Oro es gratuita, de lunes a viernes de 9:30 a 18:45 horas y sábados, domingos y festivos, desde las 10:30 horas. "No cobran entrada, lo único es que recomiendan hacer un donativo de 3€ por persona pero puedes pagar lo que quieras", recuerdan los usuarios.

Finalmente, los visitantes aseguran que el mejor momento para ir a la Torre del Oro es al atardecer: "Las vistas hacia la Catedral y la Giralda son preciosas".