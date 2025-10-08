Andalucía y otras comunidades en las que es festivo el lunes 13 de octubre

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, la Fiesta Nacional marcada en rojo en el calendario laboral. Se trata del primer día festivo tras el verano, lo cual brinda la oportunidad de hacer una escapada para aprovechar el puente. No obstante, al caer en domingo este 2025, buena parte de los españoles no podrán disfrutar de puente como en años anteriores.

Solamente cinco comunidades autónomas han decidido trasladar este festivo al lunes 13 de octubre, de forma que sus habitantes podrán acogerse a un descanso de tres días. Estas son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

¿Cómo caen los últimos festivos de 2025?

En esta recta final del año todavía quedan otros festivos nacionales, aunque algunos de ellos caen en sábado o domingo, como ha ocurrido con el 12 de octubre. Este es el caso del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, que al caer en sábado, los españoles que trabajan de lunes a viernes no podrán disfrutar de un nuevo puente y deberán conformarse con sacar provecho de un fin de semana normal.

Algo parecido ocurre con el puente de diciembre, que este año será más corto de lo habitual. Se da la circunstancia de que el 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en sábado, mientras que el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será lunes. En este sentido, todos los trabajadores disfrutarán de un puente festivo de tres días.

Finalmente, la última oportunidad para disfrutar de un puente este 2025 llegará el 25 de diciembre. Sin embargo, el día de Navidad caerá en juves, por lo que los trabajadores que quieran ligar este festivo al fin de semana, deberán cogerse de vacaciones el viernes 26 de diciembre, salvo en Cataluña, donde es fiesta por la celebración de San Esteban.

Cinco puentes festivos en Andalucía 2026

El calendario laboral de 2026 trae buenas nuevas para los trabajadores de Andalucía, pues el establecimiento de los 12 días festivos permitirá disfrutar de hasta cinco puentes:

Semana Santa : que abarca los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril.

: que abarca los días 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, y se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Puente de mayo : la Fiesta del Trabajador del 1 de mayo caerá en viernes, lo que ofrece un puente de tres días a nivel nacional.

: la Fiesta del Trabajador del 1 de mayo caerá en viernes, lo que ofrece un puente de tres días a nivel nacional. Puente de la Hispanidad : durará tres días entre el sábado, 10 de octubre y el lunes, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

: durará tres días entre el sábado, 10 de octubre y el lunes, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Puente de noviembre : entre el sábado, 31 de octubre y el lunes, 2 de noviembre, al que se traslada la celebración del Día de Todos los Santos.

: entre el sábado, 31 de octubre y el lunes, 2 de noviembre, al que se traslada la celebración del Día de Todos los Santos. Puente de la Constitución: el puente más largo del año, de cuatro días, tendrá lugar entre el sábado, 5 de diciembre y el martes, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Abarca la celebración del Día de la Constitución, 6 de diciembre, que en 2026 se traslada al lunes 7 al coincidir en domingo.

Al contrario, los trabajadores que trabajan de lunes a viernes no podrán disfrutar de un nuevo puente el fin de semana del 28 de febrero, Día de Andalucía, que en 2026 cae en sábado.