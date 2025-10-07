Escapadas desde Sevilla para el puente del 12 de octubre y Todos los Santos: vuelos, precios y destinos de última hora

Con el otoño ya asentado y los festivos a la vuelta de la esquina, muchos sevillanos buscan una escapada rápida sin complicaciones. Tanto el puente del 12 de octubre como el fin de semana de Todos los Santos (1 de noviembre) ofrecen una oportunidad perfecta para viajar sin alejarse demasiado ni gastar una fortuna. Los vuelos desde el aeropuerto de San Pablo (Sevilla) presentan una buena variedad de destinos, tanto nacionales como europeos, con precios y horarios para todos los gustos.

Puente del 12 de octubre: destinos con sol, historia y precios ajustados

Para quienes puedan salir el viernes 10 de octubre, las opciones incluyen una mezcla de propuestas culturales y de relax. Uno de los destinos más destacados es Varsovia, con vuelo directo a las 19:20 y regreso el domingo 13 a las 14:35. Por menos de 200 euros, la capital polaca promete una experiencia diferente, ideal para quienes buscan historia, arquitectura y ambiente otoñal europeo.

También desde el viernes, Palma de Mallorca se presenta como una alternativa más cercana y económica, con numerosas salidas por debajo de los 200 euros. Perfecto para un fin de semana de mar, gastronomía y paseos por la isla sin perder demasiadas horas de descanso.

Si la salida se retrasa al sábado 11, la oferta se amplía con más combinaciones y precios aún más bajos. Mallorca vuelve a aparecer, esta vez por menos de 100 euros, con un horario cómodo de tarde (15:45–17:20) y regreso temprano el domingo. Pero para quienes prefieren un destino algo más exótico, Malta es la joya de este puente: vuelos nocturnos el sábado (22:05–00:50) y regreso el lunes (05:45–08:35) por debajo de los 100 euros, ideal para quienes buscan buen clima, mar y patrimonio a precio de chollo.

Otra opción tentadora es Lisboa, un clásico que nunca falla. Con salida el sábado a las 16:15 y regreso el lunes a medianoche, por 107 euros, permite disfrutar de un fin de semana completo entre tranvías, miradores y pasteles de nata.

La Praça do Comercio es la más imponente de Lisboa / M.G.

Y si lo que se busca es sol asegurado, Santa Cruz de Tenerife ofrece una escapada cálida entre los 130€ hasta vuelos con mejores horarios por menos de 300€. Perfecto para quienes quieren playa y clima veraniego sin salir del país.

Escapadas para Todos los Santos

Este año, el día 1 de noviembre, festivo de Todos los Santos, cae en sábado. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda disfrutar de una escapada de fin de semana (del 31 de octubre al 2 de noviembre). Este año, los precios sorprenden por su accesibilidad, sobre todo en destinos nacionales.

Entre los vuelos más baratos, Alicante encabeza la lista con billetes desde 36 euros. Una opción rápida y económica para disfrutar del Mediterráneo, pasear por el casco antiguo y aprovechar el ambiente costero antes del invierno.

En esa misma franja de precios, Milán también aparece como una opción muy atractiva. Por menos de 40 euros, se puede volar el viernes a las 14:55 y volver el domingo a las 5:25. Un city break perfecto para los amantes del diseño, la moda y la gastronomía italiana.

Si prefieres un clásico infalible, Roma ofrece vuelos por debajo de los 70 euros, con salida el viernes por la tarde y regreso temprano el domingo. Ideal para quienes buscan historia, arte y buena comida en un ambiente otoñal.

Los que busquen una escapada corta pero con encanto también pueden apostar por Valencia, con vuelos cómodos de viernes a domingo, o por Oporto, un lugar cercano, cultural y gastronómico que siempre conquista. Ambos destinos ofrecen vuelos por debajo de los 70 euros.

Y, cómo no, Palma de Mallorca vuelve a repetir entre los más económicos con vuelos por menos de 50 euros, consolidándose como uno de los destinos más prácticos y versátiles para los sevillanos en cualquier época del año.

Aunque los precios siguen siendo competitivos, se trata de tarifas de última hora, por lo que conviene reservar cuanto antes. La mayoría de los billetes incluyen solo equipaje de mano, así que es importante revisar las condiciones antes de comprar. Los vuelos nocturnos o de madrugada, frecuentes en estas fechas, pueden ser ideales para aprovechar el tiempo en destino, pero requieren planificar bien los traslados al aeropuerto y el alojamiento.

También es recomendable comparar el tiempo útil en destino: algunos vuelos de vuelta muy tempranos pueden recortar las horas reales de viaje. A cambio, permiten regresar a tiempo para descansar antes de volver al trabajo o a las clases.