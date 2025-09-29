Las espectaculares imágenes de la borrasca Gabrielle en España: alerta roja en la Comunidad Valenciana

La borrasca extratropical ex-Gabrielle ha golpeado con fuerza el este de España desde la tarde del domingo, dejando imágenes espectaculares pero también graves incidencias en Aragón, la Comunidad Valenciana y Tarragona.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja en varias provincias por acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, advirtiendo de una situación de riesgo extremo con posibilidad de inundaciones.

Aragón: desbordamientos y hospitales afectados

La provincia de Zaragoza fue la primera en sufrir los efectos más intensos durante la tarde-noche del domingo. El teléfono de emergencias 112 recibió cerca de 1.700 llamadas y gestionó 126 incidencias. El río Huerva se desbordó en Cuarte de Huerva, María de Huerva y La Puebla de Alfidén, causando inundaciones en viviendas y calles.

El agua también afectó a infraestructuras críticas como el Hospital Royo Villanova y el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. El Gobierno autonómico informó del corte del barranco de la Muerte y desplegó el dispositivo Infoar, con seis brigadas terrestres, seis autobombas, dos técnicos y capataces en la zona de Cuarte. Aragón, que en un primer momento estuvo en nivel naranja, ha pasado este lunes a alerta amarilla.

Comunidad Valenciana: alerta roja y miles de alumnos sin clase

En la madrugada del lunes, el área metropolitana de Valencia, especialmente en l’Horta Sud —ya golpeada en octubre por otra DANA—, registró tormentas muy intensas. En Aldaia, el barranco de La Saleta se desbordó a la altura del dique de Bonaire, inundando varias calles. El alcalde, Guillermo Luján, explicó que en apenas 35 minutos cayeron 57 litros por metro cuadrado, lo que generó momentos de tensión, aunque la situación mejoró cuando cesaron las lluvias.

La Aemet mantiene la alerta roja en todo el litoral de Valencia hasta la medianoche del lunes por precipitaciones de hasta 180 litros en 12 horas, con riesgo de inundaciones graves y crecidas súbitas en cauces.

En total, 536.851 alumnos de 239 municipios se han visto afectados por la suspensión de clases decretada por la Generalitat. Las autoridades piden máxima precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Tarragona: sin actividad lectiva y carreteras inundadas

El sur de Tarragona también afronta un episodio crítico. La alerta roja se ha desactivado a las doce del mediodía en el Baix Ebre y el Montsià, comarcas donde la Generalitat ha suspendido las clases y Protección Civil ha enviado mensajes de aviso a los móviles de la población.

En Amposta, las lluvias y granizadas han provocado cortes en carreteras, mientras que en Alcanar se han recogido 40 litros en solo media hora, según datos del Meteocat. Los bomberos han reforzado su dispositivo con efectivos del GRAE, del GRAF, un helicóptero y unidades de apoyo de varios parques.

Hasta las seis de la mañana, el 112 había recibido 47 llamadas por incidencias, especialmente en el Baix Ebre y Montsià. La consellera de Interior, Núria Parlon, señaló que lo peor en la zona de les Terres de l’Ebre “ya ha pasado”, aunque el plan Inuncat sigue activo y Protección Civil recomienda no atravesar rieras, barrancos ni zonas inundables.

El episodio de lluvias intensas se espera que remita a lo largo del día, pero las imágenes de la borrasca ex-Gabrielle ya han dejado claro su impacto devastador en el este del país.