Tres provincias andaluzas en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas: se esperan acumulados de hasta 15 litros en una hora

El centro de bajas presiones asociado al ex-huracán Gabrielle, situado en el área del Estrecho, en convivencia con una vaguada fría en altura sobre el este peninsular, dejará lluvias y tormentas generalizadas en el área mediterránea este lunes 29 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos rojos en las provincias de Valencia y Castellón, mientras que en Andalucía, serán de nivel amarillo desde las 12:00 horas hasta el final del día.

En concreto, se prevé precipitación acumulada de hasta 15 litros en una hora en las sierras de Cazorla y Segura en Jaén, Guadix y Baza en Granada y el Valle de Almanzora y Los Vélez en Almería. Los chubascos pueden ser localmente intensos y acompañados de tormenta y la Aemet no descarta que puedan llegar a otras zonas de Andalucía.

Este episodio de lluvias irá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas en la mitad oriental, con máximas de 22ºC en Jaén, 24ºC en Granada o 25ºC en Almería. Soplarán vientos de poniente moderados en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con tendencia a amainar durante la tarde.

La EMA pide extremar las precauciones en carretera

La semana ha arrancado en Andalucía con algunos chubascos de madrugada en diversas zonas. Este lunes predominarán los cielos nubosos o muy cubiertos, con precipitaciones generalizadas, más probables e intensos en las sierras nororientales durante la tarde. En localidades como Cazorla se prevén acumulados de 10,4 litros entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La Agencia de Emergencia de Andalucía (EMA) recomienda evitar los desplazamientos por carretera durante episodios de fuertes lluvias y, si es indispensable conducir, hacerlos preferentemente de día y por vías de alta capacidad, informarse del estado de las carreteras y nunca cruzar por zonas anegadas. Si el agua sube por encima del eje de la rueda, se debe abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Por otro lado, en el interior del hogar, se recomienda retirar toldos, macetas o cualquier otro objeto que pueda caer al vacío y provocar un accidente.

Fuera de aviso el martes y estabilidad a partir del miércoles

De cara al martes 30, último día de este episodio de lluvias fuertes y persistentes, los avisos se rebajarán a nivel amarillo y se mantendrán en la fachada oriental peninsular y Baleares durante la primera mitad del día. En lo que respecta a Andalucía, se esperan cielos nubosos, sin descartar "chubascos vespertinos asociados a la nubosidad de evolución diurna", más probables e intensos de nuevo en las sierras Béticas y poco probables en el tercio occidental.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, con 12ºC en Granada, mientras que las máximas irán en ascenso hasta los 26ºC en Almería o 29ºC en Córdoba. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, con tendencia a levante en el litoral mediterráneo oriental y el Estrecho.

A partir del miércoles 1 de octubre, el tiempo tiende a estabilizarse, si bien todavía se espera nubosidad de evolución y precipitaciones débiles en las Béticas. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios en el litoral mediterráneo, mientras que irán en ascenso en el resto del territorio hasta los 30ºC en Córdoba o 32ºC en Sevilla.