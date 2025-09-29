Estas son las horas con más probabilidad de lluvia en Sevilla este lunes

El paso de la borrasca ex-Gabrielle ya dejó este domingo en Sevilla una jornada de chubascos débiles y rachas de viento, un anticipo del episodio atmosférico que culminará a lo largo de este lunes en la capital hispalense y en otras zonas del sur peninsular. Aunque el fenómeno se va debilitando conforme avanza hacia el sureste, sus efectos se dejarán sentir en las primeras horas de la jornada.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre las 06:00 y las 12:00 horas de este lunes la probabilidad de lluvia en Sevilla será del 50%, con mayor intensidad a las 11:00, cuando se prevé una ligera precipitación de 0,1 litros por metro cuadrado.

Riesgo de lluvia en Sevilla este lunes / Aemet

El tramo con más opciones de ver llover será el comprendido entre las 12:00 y las 18:00 horas, cuando la probabilidad ascenderá hasta el 65%. A esa franja corresponde también un nuevo registro de 0,1 litros a las 15:00 horas.

Probabilidad de lluvia en Sevilla por horas este lunes / Aemet

A partir de la tarde-noche, el riesgo descenderá drásticamente: desde las 18:00 horas en adelante la probabilidad de lluvia será apenas del 10%, quedando los cielos mayormente nubosos pero con escasas posibilidades de nuevas precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, Sevilla vivirá un lunes con 29 grados de máxima y 17 de mínima, en un ambiente todavía cálido para estas fechas pero marcado por la inestabilidad de la atmósfera.