Suspenden clases por el calor en Tenerife

Cinco centros educativos de Tenerife han recibido autorización para impartir clases telemáticas durante la jornada del viernes 19 de septiembre debido a la previsión de temperaturas extremadamente elevadas en la isla. Esta medida afecta a cuatro institutos de educación secundaria (IES Andrés Bello, IES Chapatal, IES Benito Pérez Armas y IES Las Veredillas) y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez, todos ellos ubicados en Santa Cruz de Tenerife, uno de los seis municipios donde se ha activado el aviso rojo sanitario por calor.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, se han resuelto favorablemente todas las solicitudes presentadas por estos centros para implementar temporalmente la modalidad no presencial. Esta decisión se enmarca dentro del protocolo de actuación ante episodios de altas temperaturas que el ejecutivo canario aprobó durante el curso académico 2024-2025, y que establece diferentes niveles de respuesta en función de la gravedad de las condiciones térmicas.

La zona metropolitana de Tenerife, que comprende los municipios de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, Candelaria, Tegueste y Tacoronte, se encuentra actualmente bajo alerta sanitaria por la ola de calor que afecta al archipiélago, lo que ha propiciado la activación del nivel más alto de riesgo contemplado en el protocolo educativo. Este nivel permite precisamente la suspensión de la actividad presencial y su sustitución por formación a distancia cuando las condiciones así lo aconsejen.

El protocolo de altas temperaturas en centros educativos canarios

El Gobierno de Canarias implementó a principios del curso 2024-2025 un protocolo específico para hacer frente a episodios de calor extremo en los centros educativos del archipiélago. Este documento establece cuatro niveles de riesgo progresivos, siendo el nivel 4 el más severo, que contempla la posibilidad de suspender las clases presenciales y pasar a la modalidad telemática cuando las condiciones meteorológicas puedan suponer un riesgo para la salud de alumnos y docentes.

La aplicación de este protocolo corresponde a los propios centros educativos, que deben evaluar las condiciones específicas de sus instalaciones y solicitar a la Consejería la autorización para modificar la modalidad de enseñanza. En el caso de los cinco centros tinerfeños afectados por la medida de mañana viernes, la coincidencia de la alerta roja sanitaria con las deficiencias en climatización que presentan algunos edificios educativos ha sido determinante para la aprobación de las solicitudes.

Cabe destacar que este protocolo fue diseñado tras varios episodios de calor extremo registrados en las islas durante los últimos años, que evidenciaron la necesidad de contar con directrices claras para proteger a la comunidad educativa ante condiciones climatológicas adversas, especialmente en aquellos centros que carecen de sistemas adecuados de refrigeración o cuya orientación y materiales constructivos favorecen la acumulación de calor.

Monitorización térmica en tiempo real en las aulas canarias

Como parte de las medidas para mejorar las condiciones térmicas en los centros educativos del archipiélago, la Consejería de Educación anunció recientemente la instalación de sensores térmicos en 120 centros de las islas. Estos dispositivos permitirán monitorizar en tiempo real parámetros ambientales fundamentales como la temperatura, la humedad relativa y los niveles de dióxido de carbono tanto en aulas como en patios y otras zonas comunes.

Esta iniciativa, que forma parte de un plan más amplio de modernización y adaptación de las infraestructuras educativas a los retos climáticos actuales, busca proporcionar datos objetivos que faciliten la toma de decisiones por parte de los equipos directivos y las autoridades educativas cuando se produzcan episodios de calor extremo como el actual.

Los sensores instalados transmiten la información a un sistema centralizado que permite visualizar la evolución de los parámetros ambientales a lo largo de la jornada escolar, identificando así las franjas horarias y espacios más problemáticos. Estos datos serán también fundamentales para planificar futuras intervenciones en materia de aislamiento térmico, ventilación y climatización de los centros.

El impacto de las altas temperaturas en el rendimiento académico

Diversos estudios científicos han demostrado que las altas temperaturas en las aulas pueden tener un efecto negativo significativo en la capacidad de concentración y aprendizaje de los estudiantes. Cuando el termómetro supera los 30°C en espacios interiores, el rendimiento cognitivo puede reducirse hasta en un 20%, afectando especialmente a tareas que requieren atención sostenida y procesamiento complejo de información.

Este fenómeno resulta particularmente preocupante en regiones como Canarias, donde el cambio climático está incrementando tanto la frecuencia como la intensidad de las olas de calor. Las previsiones meteorológicas indican que estos episodios podrían volverse cada vez más habituales durante los periodos lectivos, lo que ha llevado a las autoridades educativas a desarrollar estrategias de adaptación como el protocolo actualmente en vigor.

La decisión de suspender la actividad presencial en los cinco centros tinerfeños para la jornada de mañana responde precisamente a este enfoque preventivo que prioriza el bienestar y la salud de alumnos y docentes, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la actividad educativa a través de medios telemáticos.

¿Qué deben hacer las familias ante una suspensión de clases presenciales?

Ante situaciones como la que afrontarán mañana los cinco centros educativos de Santa Cruz de Tenerife, es importante que las familias conozcan el procedimiento a seguir para garantizar que sus hijos puedan seguir las clases en modalidad telemática. Los centros afectados han comunicado a través de sus canales habituales (aplicaciones de mensajería, correo electrónico o plataformas educativas) las instrucciones específicas para cada nivel y asignatura.

Por norma general, los estudiantes deberán conectarse a las plataformas educativas oficiales respetando su horario habitual de clases. Es recomendable verificar con antelación el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos necesarios (ordenadores, tabletas o smartphones) y la calidad de la conexión a internet. En caso de que alguna familia carezca de los medios tecnológicos necesarios, los centros cuentan con protocolos para proporcionar dispositivos en préstamo o soluciones alternativas.

La Consejería de Educación recuerda que estas medidas son excepcionales y están destinadas a proteger la salud de toda la comunidad educativa, por lo que solicita la comprensión y colaboración de las familias para minimizar el impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.