Nueva protesta por el calor en las aulas: "Seguimos igual que el curso pasado""

Decenas de personas se concentraron este jueves en las puertas del CEIP Borbolla, en Nervión, en una nueva protesta por el calor en las aulas. A la concentración acudieron padres, alumnos y profesores, que estuvieron exigiendo soluciones al problemas de las altas temperaturas durante media hora antes del inicio de las clases. Consignas ya clásicas como "No somos huevos, no nos frías", "Tú tienes aire, los niños no" o "Bonilla, escucha, seguimos en la lucha" fueron algunas de las que se oyeron durante la mañana en la puerta de este centro centenario de la avenida Luis Montoto.

Muchos de los escolares acudieron con vaporizadores de agua portátiles, remedios caseros que poco palian el calor dentro del colegio, mientras que en el suelo permanecían las cajas de los veinte ventiladores comprados por la asociación de padres y madres, el AMPA Oriente, que ya están repartidos por las distintas aulas.

Esta es la primera protesta de la comunidad educativa del CEIP Borbolla en este inicio de curso 2025-26, después de que en el ejercicio pasado se realizaran varias manifestaciones en la misma línea. Como novedad en esta ocasión, a la puerta del centro han salido numerosos profesores y el equipo directivo, que se ha renovado este verano tras la dimisión de la anterior directora.

"Volvemos a estar aquí porque seguimos en las mismas condiciones que el curso pasado, seguimos con el mismo calor, los profesores nos han pedido ayuda y hemos comprado ventiladores, pero esto sigue siendo insuficiente, esto es un parche más y el colegio necesita ventilación, los niños salen chorreando y con golpes de calor. Sigue habiendo aulas con más de 35 grados. Los alumnos que dan clase en la segunda planta han tenido que bajar a las aulas de abajo, que son algo más frescas. Esto es insostenible", explicó la portavoz del AMPA, Sara Albelda.

Esta representante de los padres apuntó que están esperando la tan ansiada bioclimatización en la que trabaja la Junta, pero esto "es algo que nunca llega". "La burocracia va mucho más lenta de lo que corresponde, mis hijos llevan cuatro años en el cole y yo llevo cuatro años escuchando lo mismo. Los ventiladores los han comprado AMPA, los montamos ayer y los repartimos. Esto es un parche, un ventilador lo que hace es mover aire caliente, nada más".

Uno de los problemas de este centro es su antigüedad, pues está en un edificio histórico de Juan Talavera Heredia construido a principios del siglo XX. La instalación eléctrica es obsoleta y deficiente. "Tenemos algunos pingüinos en algunas clases, pero no podemos ponerlas en todas porque la instalación eléctrica no los soporta. Los padres los compraríamos si se pudiera. Esto es parche sobre parche, mientras que los políticos están todos fresquitos", criticó Albelda.

"Los niños nos han dicho que hace mucho calor, que el aire del ventilador sólo da a la primera fila. Es un cole que no tiene nada de sombra, por lo que en el patio lo pasan muy mal. Se mojan y poco más pueden hacer", concluyó la representante del AMPA. Recientemente hubo una reunión en el centro con la concejal de Educación, Blanca Gastalver, pero sólo se trató el asunto de las humedades y no de la instalación eléctrica. El centro tiene concedido un presupuesto para solucionar este problema de humedades, pero aún no se ha ejecutado ninguna medida.

En la concentración de este jueves también han estado representantes de sindicatos como la CGT en la rama de Enseñanza. "Aulas sí, saunas no", ha expresado esta organización en sus redes sociales, tras exigir al Ayuntamiento y la Junta que cumplan la ley de Bioclimatización.