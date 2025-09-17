Los padres del CEIP Borbolla compran veinte ventiladores para paliar el calor en las aulas

Los padres de alumnos del CEIP Borbolla han comprado una veintena de ventiladores para paliar el calor en las aulas, según informó este miércoles el AMPA Oriente, que representa a los padres y madres de los niños que estudian en este colegio centenario de Nervión. Para este jueves, esta asociación ha convocado una nueva concentración de protesta en las puertas del centro, ubicado en la avenida de Luis Montoto, "ante la falta de actuaciones y de medidas por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía". La protesta está fijada para las ocho y media de la mañana, media hora antes del inicio de las clases.

Las familias insisten en el "tremendo calor que hace en las aulas" y que vienen sufriendo los alumnos y profesores desde hace años, especialmente en los últimos años. Por ello, no les queda más remedio que "continuar con las protestas para reclamar unas condiciones mínimas". La convocatoria del AMPA insiste en la necesidad de una "educación pública digna y de calidad para todos".

"Ante la voz de alarma de los docentes del centro y, como medida urgente, el AMPA ha comprado hoy 20 ventiladores para que cada clase pueda bajar un poco la temperatura, aunque todos sabemos que no deja de ser un parche", apunta la asociación de padres y madres en un comunicado. Este centro ha realizado ya varias protestas por la falta de aire acondicionado en las aulas, en algunas de las cuales la temperatura está habitualmente por encima de los treinta grados. En una medición hecha a finales del curso pasado, se registraron 37 grados en una de las clases.