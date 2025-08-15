Wizz Air estrena ruta aérea entre Sevilla y Milán desde el 26 de octubre

Wizz Air, la aerolínea de bajo coste húngara, anuncia la ampliación de su red desde España con una nueva ruta de Sevilla a Milán. A partir del 26 de octubre de 2025, la aerolínea operará vuelos desde Sevilla al aeropuerto de Milán Malpensa con 5 frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes, sábados y domingos. Los billetes ya están disponibles para su compra en wizzair.com y a través de la aplicación oficial de WIZZ, con tarifas desde 24,99 €.

La compañía destaca que Milán, capital italiana de la moda y el diseño, es una metrópolis vibrante donde la grandeza histórica se encuentra con el estilo contemporáneo. Los visitantes pueden maravillarse ante el imponente Duomo de Milán, pasear por la elegante Galería Vittorio Emanuele II o admirar La Última Cena de Leonardo da Vinci en Santa Maria delle Grazie. La ciudad cuenta con museos de clase mundial como la Pinacoteca de Brera, arquitectura de vanguardia en el distrito de Porta Nuova y una floreciente escena gastronómica que va desde tradicionales trattorias hasta restaurantes con estrellas Michelin.

Más allá de la ciudad, los viajeros pueden explorar la pintoresca región de Lombardía, hogar de algunos de los lagos más bellos de Italia —Como, Garda y Maggiore—, así como de encantadores pueblos, viñedos ondulantes y paisajes alpinos impresionantes, lo que convierte a Milán en la puerta de entrada perfecta para una inolvidable aventura italiana.

“Esta nueva ruta desde Sevilla a Milán refleja nuestro compromiso continuo de ofrecer a los pasajeros españoles opciones de viaje cómodas y asequibles”, declaró Salvatore Gabriele Imperiale, Manager de Comunicación Corporativa de Wizz Air. “A través de nuestra iniciativa Customer First Compass, seguimos poniendo a los viajeros en el centro de todo lo que hacemos, garantizando una experiencia fluida y agradable desde la reserva hasta la llegada. Estamos encantados de ampliar aún más nuestra red en España y de crear nuevas conexiones directas que fortalezcan los lazos entre Andalucía y Lombardía. Este desarrollo ofrecerá más oportunidades para que los viajeros de Sevilla descubran el rico patrimonio cultural, las compras y la gastronomía de Milán, al tiempo que invita a los visitantes italianos a descubrir el vibrante encanto de Sevilla. Agradecemos al creciente número de pasajeros españoles que eligen Wizz Air y, con muchos más destinos emocionantes por venir, decimos: ¡Let’s Wizz!”.

Con más de 43,5 millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones en España en 2004, Wizz Air reafirma su compromiso a largo plazo con el mercado, llevando su red desde la capital andaluza a 5 rutas en 4 países.

Wizz Air se enorgullece de ofrecer actualmente una red de 122 rutas a 29 destinos en 15 países de España, mejorando la conectividad y las opciones de viaje tanto para los residentes locales como para los visitantes. En los primeros siete meses de 2025, la aerolínea operó más de 26.000 vuelos hacia y desde España, transportando a casi 5,6 millones de pasajeros, con un 99,8 % de vuelos completados, una de las mejores tasas de la industria.

Acerca de Wizz Air

Wizz Air ha sido reconocida como la “Aerolínea de bajo coste más sostenible” entre 2021 y 2023 y como la “Mejor Aerolínea en Reducción de Carbono” por los World Finance Sustainability Awards en 2024. Asimismo, recibió el galardón “Grupo de Aerolíneas con Mayor Sostenibilidad Medioambiental en EMEA” por los CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence en 2024.

Wizz Air opera una flota de 240 aviones Airbus A320 y A321. Un equipo de profesionales de la aviación altamente dedicados ofrece un servicio superior y tarifas muy bajas, lo que convirtió a Wizz Air en la opción preferida de 62,8 millones de pasajeros en 2024. Wizz Air cotiza en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo WIZZ. La compañía fue reconocida recientemente como una de las diez aerolíneas más seguras del mundo por airlineratings.com, la única agencia de calificación de seguridad y producto a nivel mundial, y fue nombrada Aerolínea del Año por los Air Transport Awards en 2019 y en 2023.