La dirección del aeropuerto de Sevilla: “San Pablo se amplió en 2022. Cuando sea necesaria otra ampliación se hará”

Ante las críticas del gobierno local de José Luis Sanz a lo que considera una “discriminación” de Sevilla en las inversiones estatales de Aena para los próximos años, la dirección del aeropuerto de Sevilla, que dirige el ingeniero Sergio Millanes, aclaró este jueves que las obras de mejora previstas en el aeródromo para los próximos cinco años son las que se necesitan por ahora una vez culminada la reforma y ampliación de la terminal con 80 millones de euros entre 2019 y 2022. Esas grandes actuaciones de las que se benefició Sevilla fueron reforma y ampliación del edificio terminal, recrecido de la pista de vuelo y reforma y ampliación de la central eléctrica del aeropuerto.

“Las inversiones que hay ahora en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA ) 2027-2031 son las que el aeropuerto de Sevilla considera que son prioritarias para ir cubriendo las nuevas necesidades que se deriven del crecimiento a medio plazo del aeropuerto. Hay otros aeropuertos se ampliaron hace bastante tiempo y ahora necesitan ampliarse otra vez”, explica Millanes.

“Nosotros terminamos de ampliarlo en 2022 y ahora mismo lo que toca es ir adaptando lo que tenemos a las necesidades futuras. En el momento en que sea necesaria otra ampliación del terminal se acometerá igual que se van a acometer en otros aeropuertos”, precisa la dirección del aeropuerto de Sevilla.

A nivel nacional, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el periodo 2027-2031 prevé una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Las próximas obras de mejora en el aeropuerto Sevilla

El Gobierno central anunció este jueves que el aeropuerto de Sevilla recibirá inversiones para acometer nuevas mejoras en sus instalaciones en el periodo comprendido entre los años 2027 y 2031, pero lo hizo sin cuantificar las cantidades exactas que llegarán al aeródromo de San Pablo.

Estas mejoras en el aeropuerto de Sevilla son, por orden de prioridad de la dirección de San Pablo:

la ampliación zona de control de seguridad de pasajeros

un nuevo edificio del servicio de extinción contra incendios (SEI)

la ampliación de aparcamientos

un simulador de fuego

un Plan fotovoltaico

actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, tales como la renovación de la climatización y PCI (protección contra incendios), accesos de llegadas, nueva pasarela de embarque 10 y 11, renovación de aseos, una plataforma de gestión energética y una nueva sala VIP.

Estas obras constan en el plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el próximo lustro 2027-2031.

La cuantificación de las inversiones que se necesitan para abordar esos proyectos de Sevilla es aún una incógnita hasta que el Ministerio apruebe el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031. En octubre, se somete a consultas antes de darle luz verde definitivamente, aclara Aena.

En el periodo anterior, 2022-2026, la planificación del aeropuerto de Sevilla que se cumplió fue la reforma y ampliación del edificio terminal y de la central eléctrica y el recrecido de la pista de vuelo con una inversión de 80 millones de euros.

El caso de Málaga

Las inversiones estatales para el aeropuerto de Málaga en los próximos cinco años sí se especificaron este jueves. Será uno de los que más inversión reciba, con 1.500 millones para su ampliación con un 45% más de superficie a la actual.

El objetivo es aumentar su capacidad a 36 millones de pasajeros, frente al récord cercano a 25 millones que alcanzó en 2024.