El gobierno de Sanz denuncia la "discriminación" del aeropuerto de Sevilla en las grandes inversiones estatales

El portavoz del gobierno municipal de la ciudad de Sevilla, Juan Bueno, ha denunciado la "exclusión" y "discriminación" del aeropuerto de la capital andaluza de las grandes inversiones anunciadas por el Gobierno central, en contraste con el aeródromo de Málaga, que va a recibir 1.500 millones en el periodo 2027-2031.

“El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a discriminar a Sevilla, esta vez en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA), excluyendo al aeropuerto de San Pablo de su plan de inversiones pese a su constante crecimiento. Frente a las grandes inversiones en los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Málaga, en Sevilla apenas se acometen una serie de actuaciones menores cuyo importe ni siquiera se cuantifica”, critica el portavoz del gobierno local.⁠

”La discriminación de Sevilla en los planes inversores es una constante en el Gobierno de Pedro Sánchez, que utiliza el dinero público en función de intereses particulares. A la falta de inversión en San Pablo se une la parálisis de la SE-40, el retraso en el cierre del anillo de Cercanías, el desinterés por la conexión ferroviaria San Pablo-Santa Justa o la negativa a ampliar la estación del AVE”, agrega Bueno.

El Ayuntamiento de Sanz exige que en el documento definitivo del Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) que se apruebe en el Consejo de Ministros se incluyan las inversiones que demanda el aeropuerto de Sevilla, en constante crecimiento y por el que el pasado año pasaron más de nueve millones de pasajeros.

⁠”Dado que el DORA no pasa de ser por ahora un anuncio de intenciones, exigimos que en el documento definitivo que se apruebe en el consejo de ministros se incluyan las inversiones que demanda un aeropuerto en constante crecimiento y por el que el pasado año pasaron más de nueve millones de pasajeros. Ayer mismo anunciamos un nuevo vuelo a Estambul de Turkish Airlines”.

⁠”En el periodo 2022-2026 el Gobierno socialista invirtió en el aeropuerto de San Pablo 80 millones de euros, una cifra muy menor en comparación con los 3.500 millones de euros que se van a invertir en El Prat, los 2.400 millones en Barajas o los 1.500 millones en Málaga. A pesar de esta falta de inversión, en el nuevo plan Sevilla sigue sin recibir las ayudas que necesita”, subraya Bueno.