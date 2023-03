Cómo ver y disfrutar lo que no se ve de la Giralda

Nada más familiar en el paisaje urbano para un sevillano que la Giralda. Su Giralda. Haberla dejado sin su preciosa veleta de tres metros durante la restauración hubiera supuesto un vacío insoportable para el ciudadano, de ahí la copia que ahora luce en la Puerta del Príncipe de la Catedral.

Y tan cerca como se pueden admirar los detalles de esa copia a ras de suelo, se podrá disfrutar cada detalle de toda la cara norte de la Giganta, desde los paños de sebka al campanario, el Giraldillo original, las jarras de azucenas o las esculturas de los profetas. La empresa Swarovski Optik, líder del mercado internacional en óptica de alta calidad (prismáticos, telescopios), ha elegido Sevilla para su segundo Urban Watching, después del éxito que cosechó su primera experiencia en la Sagrada Familia de Barcelona.

El Urban Watching es un evento que tendrá lugar el próximo sábado 15 de abril, durante dos horas por la mañana, en la azotea del moderno hotel Castella Art, sito en el número 37 de la calle Placentines. Serán veinticinco las personas que tendrán la suerte de subir y usar la óptica de Swarovski para descubrir detalles absolutamente ocultos de la maravillosa Turris Fortissima, mientras una persona experta en historia y arte da explicaciones para que la experiencia sea plena.

Será gratuito y los interesados lo único que deben hacer es enviar un mail a la dirección de correo electrónico urbanwatching@esteller.com con una petición máxima, en cada mensaje, de dos nombres. Los elegidos recibirán un correo con la dirección del hotel y las instrucciones para asistir.

Richard Kramer, director comercial de la empresa organizadora del evento, define el espíritu de la curiosa iniciativa: “Es fantástico descubrir detalles que durante siglos no se han podido ver desde la calle. Nosotros usamos nuestros productos en la naturaleza, pero que igual que podemos disfrutar de la misma, lo podemos hacer en la naturaleza urbana, que es la arquitectura. Uno de nuestros lemas es See the unseen, ‘mira lo que no se ve’, y esto es lo que hacemos”. Será como ver la quinta cara de la Giralda.