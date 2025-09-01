El pueblo a 25 minutos de Sevilla con una de las rutas más bellas y mágicas de la provincia

A escasos 25 minutos de la capital sevillana se encuentra el municipio de Guillena, un pueblo ubicado entre las riveras Huelva y Cala que cuenta con uno de los entornos más bonitos y cercanos a la ciudad, en las estribaciones de Sierra Morena. Es por este enclave por el que pasa la famosa Ruta del Agua, un recorrido que comienza en Camas pero que a la altura del término de Guillena cuenta con 14 kilómetros transitables.

La famosa Ruta del Agua

La Ruta del Agua consta de un recorrido total de 68 kilómetros que comienza en el Monte Carambolo, situado en la comarca del Aljarafe, y finaliza en los Lagos del Serrano, límite norte de la Villa de Guillena y ya situado en la Sierra Morena sevillana.

Durante los 14 kilómetros en los que este sendero discurre por el término municipal solo se puede acceder a pie, a caballo o en bicicleta. Se trata de un recorrido sencillo que transita junto a la conducción de agua del Carambolo, de la que se pueden ver algunos de sus acueductos y registros. A pesar de la facilidad, a lo largo del camino se pueden encontrar merenderos y miradores con unas vistas inigualables. Esta ruta es un itinerario turístico alternativo promovido por el Ayuntamiento de Guillena, con la colaboración de distintas administraciones, aprovechando las enormes ventajas que facilita el medio natural y apostando por el desarrollo ecológico, sostenible y endógeno.

Ruta del Agua por Guillena / turismoguillena.org

Qué hacer en Guillena

Más allá de la Ruta del Agua que pasa por Guillena, este municipio ubicado a pocos minutos de la capital ofrece un gran abanico de actividades al aire libre como baño, buceo, embarcación pesca, acampada, senderismo, montañismo, cicloturismo, equitación, vuelo en ultraligeros parapente, entre otras.

Además, Guillena también es conocida como punto estratégico en el Camino de Santiago, ya que finaliza la primera etapa para los que parten desde la Catedral de Sevilla, por lo que no es extraño cruzarse con algún grupo de peregrinos mientras se realiza una excursión por el pueblo. Esta localidad también cuenta con rincones con historia como el castillo defensivo, ahora integrado en la Plaza de Toros, la iglesia de Ntra. Sra. de la Granada, la Plaza de España o el Ayuntamiento.

Respecto a la gastronomía, es rica en carne de caza y tiene platos muy originales, como el salmorejo de conejo y si por algo es conocida la localidad, además de todo lo anterior, es por sus fiestas y tradiciones.

Guillena ha sido habitada desde la prehistoria, como así lo demuestran las sepulturas megalíticas, de las que se tiene constancia de su existencia de varias de ellas comprendidas entre dos grandes dehesas, la de Canillas y El Serrano. El nombre de Guillena deriva de alguna villa o casa de campo romana llamada casa de Agilius o Gaelius. No sería hasta el periodo árave cuando Guillena se transforma en núcleo urbano de importancia, ya que tenía una situación estratégica para la defensa de los accesos a Sevilla desde Sierra Morena, pasando de ser alquería a lugar fortificado, pero no sería hasta el siglo XVII cuando obtiene el título de municipio realengo.

Guillena es, hoy día, un pueblo lleno de vida que, sin embargo, mantiene el ambiente y la calma propias de un pueblo, pero en este caso muy cerca de la capital y con gente alegre y acogedora. Su gastronomía,