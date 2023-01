El vídeo viral de la Sevilla que se 'bebe' por los bares emblemáticos de la ciudad

Un vídeo de Twitter se hizo viral el pasado viernes tras mostrar unas imágenes de lo que supone Sevilla para muchos sevillanos. Desde la cuenta de @elpaquito2 el usuario quiso hacer un vídeo recopilatorio de grandes momentos en la vida de los habitantes de la ciudad. Bares míticos que debe pisar todo sevillano que se precie al menos una vez en la vida y sin duda, el elemento principal: la cerveza fresquita.

Vamos con el viernes, con esta historia de Sevilla. pic.twitter.com/Ee0B4z8YtV — El Paquito (@elpaquito_2) January 13, 2023

Una caña de cerveza Cruzcampo bien fría y servida por estos maestros es uno de los grandes privilegios de los que disfrutan los sevillanos durante todo el año. El vídeo refleja la destreza de los grandes hosteleros que llevan toda una vida detrás de la barra tirando cervezas.

A ritmo de cornetas y tambores el vídeo transcurre y aparecen diferentes locales y algunos platos típicos de la cocina andaluza como el jamón serrano, chacinas variadas y las gambas al ajillo. Tapas tradicionales que se sirven en los bares para acompañar a una buena cerveza congelada. Desde el pasado viernes el vídeo lleva casi 70 mil reproducciones y ha recibido muchos retuits además de más de l mil me gustas.

Los usuarios no han tardado en responder con entusiasmo a esta publicación, la mayoría apoyando el contenido y mostrando "envidia" , elogiando el consumo de Cruzcampo añadiendo que fuera de Andalucía esta cerveza no sabe igual. La mayor parte de las respuestas muestran el aprecio y el cariño que se tiene a estos míticos bares sevillanos. En cambio, ha habido un grupo mínimo de personas que han cuestionado si el jamón tiene mucho tocino y se quejan de que la cerveza Cruzcampo no es buena. En conclusión, para gustos colores y para algunos lo que se muestra en el vídeo es lo más sagrado que hay y otros no lo aprueban.

Esta es la mayor joya audiovisual que he visto en mucho tiempo — Hehfu🔮 (@toni99esg) January 15, 2023

@tous para ti que te gustan estas cosas rancias y la cerveza mala 😁 — Aprende inglés con Marcos 🇬🇧🇺🇸 (@inglesmarcos73) January 13, 2023

Ese jamón tiene mucho tocino — Sangui (@sanguiarte) January 13, 2023