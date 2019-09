Code 41: la Semana de la Moda de Sevilla celebra su XII Edición en Fibes

Fibes celebra, del 29 de septiembre al 1 de octubre, la XII Edición de Code 41, un espacio dedicado a la Semana de la Moda en Sevilla. Una cita que reunirá a más de 40 firmas, consolidadas y emergentes que presentarán sus nuevas colecciones y propuestas.

El Palacio de Congresos y Exposiciones acogerá esta exhibición de moda los próximos días. Esta edición estrena nueva ubicación, el edificio Fibes II, un espacio moderno y acondicionado para los desfiles y otras actividades que allí se celebrarán. Otra novedad será el plató de TV, donde diseñadores e influencers serán entrevistados en directo y retransmitido en redes sociales.

Estas informaciones y otras han sido destacadas en la presentación del evento por el director general de FIBES, Jesús Rojas; el presidente de Sevilla de Moda, Francisco Valderrama; el delegado del área de economía del ayuntamiento de Sevilla, Francisco Javier Páez ; y el delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, Javier Millán.

Es la primera vez que la Junta de Andalucía participa en este evento, lo cual evidencia la importancia y repercusión de la moda sevillana en nuestro país. "La moda es un sector económico muy pujante y representa un porcentaje importante del PIB de nuestra provincia" exponía el presidente de Sevilla de Moda en la presentación del evento.

Desfiles del 29 de septiembre

Code 41 Kids abrirá este evento de moda, a las 12:00 h del domingo, de la mano de firmas como Gocco, Lalolita, María Uceda, Little King, The First, Cotoli, En la nube kids, Paqui Barroso, Baby Bloom Kids, Mis Pijamitas, Muaks y By Niné. Una cita dedicada al público familiar llena de talleres, showrooms y juegos infantiles.

La plataforma para jóvenes diseñadores Code 41 Talent se llevará a cabo en la tarde del 29 de septiembre. En ella participaran diseñadores de toda España. El ganador expondrá su colección en un stand en el Salón Internacional de Textil y Complementos, Momad Moda en Madrid.

Paco Miranda, Tanía Cantero, Iván Martín, Inma Benicio, Emma Prieto, Lorena Leal o Fátima Ropero entre otros diseñadores se darán cita a partir de las 17:00. La jornada finalizará con la entrega de premios de la mano de la firma revelación en la MBFWM, Revelegion.

Desfiles del 30 de septiembre

La segunda jornada da comienzo a las 16:00 en el espacio CODE ESSDM, dedicado a talleres y workshop, y centrados en el ámbito del textil y la customización. A continuación desfilarán los participantes de CODE 41 Flash, diseñadores vanguardistas y firmas emergentes como Marlo Studio, Eder Aurre y Antonio Luque.

A las 18:00 tendrá lugar los defiles de las firmas profesionales: Patricia Durán, Delarosa, Karlota Nolan, Olimara&Rose, Francisco Valverde, Julián Ortiz y Josué Selfa.

Desfiles del 1 de octubre

El último día y dentro de la segunda jornada de CODE 41 Flash desfilarán las firmas emergentes Martinetti Project, Maganto, Juan Millán y Joss Blake.

Para cerrar la lista de diseñadores consagrados desfilarán Nathalapa, A la Vaquera Castillo, Meryfor, María Valdés, Moncho Heredia, PuroEGO, The Nook, Mimac, María Ávila y Paquito Martín.

CODE EXPERIENCE, el modelo del futuro

Es la apuesta más puntera de la organización. CODE EXPERIENCE es un espacio dentro de CODE 41 que apuesta por un modelo diferente de pasarela profesional donde centra el foco en los jóvenes, o mejor dicho en el "espíritu joven". Esta plataforma está pensada para ayudarles en su carrera profesional y facilitarles sus primeros años de trabajo.

Entre las actividades que se encuentran en este espacio están workshops, talleres, masterclass o casting de modelos. Este espacio estará abierto también los tres días que dura el evento.