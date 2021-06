Es una de nuestras firmas de decoración (por aquello del low cost) preferidas y le ha salido competencia. En pleno verano, la estación en la que se producen más cambios en la decoración de casa, Ikea ve peligrar su posición privilegiada con la irrupción en el panorama del lifestyle de Miniso, el Ikea japonés que ya ha conquistado a medio mundo. Miniso abre tienda en Sevilla para ampliar el abanico de chollos en decoración, para ayudarnos a encontrar ese zapatero barato en el que guardar las alpargatas o para descubrirnos el espejo multiusos en el que ver cómo nos quedan nuestros vestidos largos.

Inmersa en un proceso de expansión, Miniso, el Ikea japonés, abre tienda en Sevilla este verano, uniéndose al resto de tiendas que la empresa japonesa también abrirá de aquí a mediados de julio en España (Lloret de Mar, Navarra, Badajoz, Playa de las Américas, Puerto de la Cruz y Oporto).

La empresa japonesa sumaría así un total de casi 40 tiendas distribuidas entre el país español y el portugués. Su desembarco se produjo hace dos años y desde entonces el éxito de esta marca líder mundial no ha parado de crecer.

Cómo es Miniso, el Ikea japonés que abre tienda en Sevilla a mediados de julio

Miniso se inspira en la sencillez del diseño japonés para ofrecer productos de alta calidad, todo a un precio razonable. Su origen se encuentra en el empresario chino Ye Guofu y cuenta con más de 4.200 tiendas con presencia en 80 países, entre los que destacan Australia, India o Estados Unidos.

El lema de la empresa japonesa es "una vida mejor no tiene nada que ver con el precio" y lo han convertido en la base de su filosofía de venta. Además colabora con marcas líderes de diferentes sectores como Coca-Cola, Marvel, Hello Kitty, Sesame Street, Mickey and Minnie, Pink Panther, We Bare Bears y Beijing´s Palace Museum, para crear productos que compaginen lo mejor de esta fusión de marcas.

La marca japonesa cuenta en su stock siempre con más de 3.000 artículos, de manera que cada siete días las categorías disponibles van rotando. Estas categorías incluyen: organización, bolsos y estuches, moda de hogar creativa, electrónica, productos de temporada y salud y belleza, textil, juguetes, accesorios y papelería.

Sus productos son aptos para todo tipo de público, si bien su público objetivo son todas las personas comprendidas entre los 18 y los 45 años. Pueden consultarse toda las tiendas disponibles en nuestro país en la propia página web de la firma Miniso.

Miniso, una tienda especializada en productos 'lifestyle'

Ana Rivera, directora general de Miniso para la Península, ha resumido la importancia del crecimiento de la marca en nuestro país: "Para Miniso, la apertura de estas 8 tiendas en los próximos 40 días y, con ello, llegar a las 39 tiendas en la Península en menos de dos años, constituye un notable esfuerzo y una gran satisfacción. Tras estas ocho aperturas, durante el segundo semestre del año vamos a poner el foco estratégico en optimizar la gestión de nuestra red, impulsando el uso de soluciones tecnológicas de vanguardia en el sector Retail".

Las tiendas de Miniso destacan por su atención al detalle y su orden, en palabras de su directora general: "Queremos llegar a cuantas más ciudades mejor para que la gente disfrute con Miniso (...) todos los que nos visitan destacan que nuestras tiendas transmiten orden, sencillez y atención al detalle y que entran por curiosidad y se quedan por el placer de descubrir productos que transmiten una sensación de hallazgo".