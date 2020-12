Parfois presenta sus nuevas mascarillas reutilizables con características mejoradas

Las mascarillas se han vuelto un complemento indispensable en nuestra vida. Si antes no salíamos de casa sin ese colgante tan bonito o ese pañuelo tan original, este año no se nos ocurre pisar la calle sin nuestra mascarilla. La mayoría ya nos hemos acostumbrado a ellas, porque es la única forma (además de siguiendo las medidas de distanciamiento social y las restricciones de movilidad) de evitar la rápida propagación del coronavirus. Por eso, aunque las mascarillas hayan llenado de granitos nuestras caras (tenemos solución a eso), hayamos dejado de maquillarnos como consecuencia de su uso y a veces estemos algo incómodas, no nos planteamos salir a la calle sin nuestra mascarilla.

A estas alturas de la pandemia, muchas firmas han lanzado sus propias colecciones de mascarillas reutilizables. Ya sea buscando la originalidad, como las que propone Rocío Osorno, apostando por lo económico, como las mascarillas de Primark o las mascarillas de Lefties, o por el simple hecho de generar el menos impacto medioambiental.

Sea como sea, las firmas no han dejado de innovar en lo que a masacrillas se refiere, sobre todo a la hora de presentar modelos que, más allá de resultar originales, cumplan estrictamente las normas que garanticen nuestra seguridad. La última firma en hacerlo ha sido Parfois, que después de un estudio acaba de presentar sus nuevos modelos de mascarillas con características mejoradas.

La Covid-19 ha transformado la mascarilla en un artículo indispensable para la seguridad individual y de la comunidad. Pensando en estas nuevas necesidades, Parfois incluye desde mayo en su colección diferentes modelos de mascarillas reutilizables. Con el objetivo de mejorar la comodidad de uso, garantizar la mayor seguridad de sus clientes y apostar por alternativas reutilizables con menor impacto ambiental, la marca ha estado desarrollando este proyecto junto con diferentes proveedores para presentar nuevos modelos con características mejoradas.

Tres nuevas propuestas de mascarillas

La colección más reciente cuenta con tres propuestas Anti-Viral Wise Mask: Stress Relief, Breathe Better y Skin Care. Las mascarillas desarrolladas en colaboración con Wise Protec están fabricadas en la Unión Europea y están compuestas por tres capas con diferentes propiedades que se combinan para ofrecer protección, seguridad y comodidad.

Testadas conforme a la norma UNE-EN 14683:2019, destacan por sus cualidades como: escudo contra virus y bacterias; defensa antimicrobiana; respirabilidad; tecnología que repele el agua; mascarilla reutilizable hasta 50 lavados; confeccionada en material no tóxico y seguro para la piel.

Además, este modelo cuenta con una característica innovadora más. Cada mascarilla tiene una fragancia con propiedades diferentes. El modelo Breathe Better potencia el alivio de las vías respiratorias; el modelo Skin Care, con vitamina E y Q10, ingredientes ampliamente utilizados para la hidratación de la piel; y el modelo Stress Relief, con un 99,9 % de CBD puro, se presenta como un relajante de origen natural. Los tres modelos están disponibles en negro, con un color diferente en el interior.

Mascarillas de Parfois de uso social

Además del modelo Anti-Viral, la marca lanza nuevas referencias de la mascarilla para uso social - CWA 17553_2020. La colección cuenta con mascarillas de diferentes colores y formas, acorde con las tendencias de esta estación. Hay modelos con motivos florales a juego con otras prendas de la colección, como los vestidos y accesorios para el pelo.

Este modelo existe en dos dimensiones y está certificado por CITEVE 9364A/2020 y CITEVE 4514/2020 como nivel 3 - Mascarillas para uso social. (testado conforme a la norma: EN ISO 9237:7995).

En estos modelos destacan las siguientes especificaciones: respirabilidad, capacidad de filtración, 3 capas y reutilizable hasta 15 lavados. Los nuevos modelos de mascarillas reutilizables están disponibles en tiendas físicas y on line. Además de mascarillas, podrás encontrar diferentes accesorios para completar el look, como cintas para mascarillas y hasta llaveros con recipiente para gel desinfectante