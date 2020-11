El remedio para que no te salgan granitos por la mascarilla existe y es de la firma española Camaleon Cosmetics

Has visto tutoriales en Youtube, has recurrido a tratamientos específicos, has cambiado tu rutina de maquillaje y aun así te siguen saliendo granitos por llevar mascarilla. Conocido como maskné, este fenómeno por el que aparecen molestos granitos en la cara debido al uso de mascarilla es algo que nos preocupa a muchas.

Hemos seguido las recomendaciones de los expertos, que aconsejan retirarnos la mascarilla durante 5 o 10 minutos cada hora que la llevemos puesta para darle tregua a la piel, hemos prestado especial atención a nuestra rutina de higiene facial pero el acné sigue ahí y parece que no va a inmutarse. La necesidad de llevar mascarilla hasta dentro de mucho tiempo no nos ayuda a la hora de pensar en una fecha en la que nuestros granitos e irritaciones desaparezcan, pero hemos encontrado la solución y estamos muy contentas. Lo mejor de todo es que la respuesta a nuestras plegarias viene de la mano de una firma española: Camaleon Cosmetics.

Ayuda a prevenir la aparición de granitos

Se trata de Biofilm protector de Maskné Repair, un producto que forma parte de la primera línea de cosméticos dedicados en exclusiva al tratamiento del maskné lanzada por Camaleon Cosmetics. Este producto supone un antes y un después, ya que la mayoría de productos que hay en el mercado para tratar esta dolencia de la piel provocada por el roce de la mascarilla sirven para tratar sus consecuencias y éste en concreto lo que ayuda es a su prevención. Un perfecto aliado con el que podremos evitar que nos salgan granitos.

Esto es posible gracias este nuevo producto que está indicado para aplicarlo antes de ponerte la mascarilla en la zona de alrededor de la boca, nariz y cuello y después de tu rutina habitual (limpieza, hidratación, contorno de ojos). Está recomendado para pieles mixtas y secas, contiene agentes hidratantes y crea una película protectora sobre la piel que previene las rozaduras de la mascarilla, equilibra la microbiota y evita al máximo la formación de granitos. Además, su textura es en gel-cream, no grasa y de rápida absorción, es muy ligera y refrescante.

El gel contiene bisabolol, un ingrediente que se encarga de calmar las irritaciones causadas por la fricción de la mascarilla, un complejo prebiótico regulador de la microbiota, agua termal y aceites de chía, almendras y camomila. El precio es de 12,50 euros y puedes complementarlo con el resto de productos de la gama maskné que se usan durante usas la mascarilla para refrescar la piel y después de usar la mascarilla para calmar y limpiar en profundidad.

Toda una línea para tratar los granitos causados por la mascarilla

Además del producto de prevención que os hemos contado, Camaleon Cosmetics ha creado toda una línea de productos que ayudan a combatir todos los efectos que la mascarilla provoca en nuestra cara.

Desde la firma proponen la Mask Skin Defense Mist (14,50 euros) para usar durante el día y cuando llevamos la mascarilla. Presenta un formato bruma que servirá de ayuda para refrescar la piel en cualquier momento, reforzando la barrera cutánea sin obstruir los poros, equilibra las bacterias causantes del acné y ayuda a prevenir sus brotes.

Para después del uso de la mascarilla proponen la crema reparadora (15,90 euros), que se debe aplicar antes de dormir, de manera que mantenga la piel en buen estado y ayude a reparar los problemas causados por la fricción de la mascarilla, nutriéndola y ayudando a regenerar y reparar la barrera hidrolipídica.