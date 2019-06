París dice adiós a Karl Lagerferld en el Grand Palais

El mundo de la moda y el espectáculo se despidió en París del diseñador Karl Lagerfeld, fallecido el pasado mes de febrero, en un homenaje lleno de amigos que celebraron la vida de una de las figuras más importantes de la moda actual.

Nada de minutos de silencio ni lecturas emotivas para decirle adiós, el mismo Lagerfeld había dejado dicho que no quería grandes funerales ni ceremonias. Pero, como dijo Anna Wintour en el homenaje, en el caso del diseñador es imposible.

El homenaje al Káiser de la moda

Un millar de personas se reunió Grand Palais, un lugar también icónico para la firma donde trabajó durante las últimas dos décadas, Chanel, que ha celebrado allí algunos de sus desfiles más famosos. El parisino edificio estaba engalanado con fotos de Karl a gran escala y con tren pantallas grandes para seguir el acto, en el que no se podría grabar ni fotografiar durante el homenaje.

Una norma que se cumplió por parte de los asistentes, entre los que se reunían sus amigos más íntimos, musas y colaboradores, quienes ocuparon la primera fila para la visualización del vídeo homenaje, de casi dos horas, realizado por el director canadiense de ópera Robert Carsen.

Carsen recuperó algunos de los mejores momentos del Káiser y recopiló algunas de sus frases como: "Yo no fumo ni bebo y no he tomado drogas en mi vida, pero a mí me gusta la gente un poco loca. La gente como yo me aburre a morir", "la personalidad empieza donde acaba la comparación"; o sus consejos: "Hay que ser espontáneo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARL LAGERFELD (@karllagerfeld) el 20 Jun, 2019 a las 10:00 PDT

¿Qué se ve en el vídeo?

La historia de Choupette, el famoso gato de Karl, la cuentan en palabras de Francoise, la niñera de la mascota, y Baptiste Giabicon, el modelo y amigo que se lo regaló. Más o menos:

"Me lo regalaron y yo lo llamé Choupette. Tuve que ausentarme y le pedí que me lo cuidara. Después de varios días no tenía noticias así que fui a casa de Lagerfeld y le dije: '¿me devuelves a Choupette?', y él me dijo: 'no, Choupette ahora vive aquí'".

Pero también hablan la princesa Carolina de Mónaco, presente en el homenaje junto a su hija Carlota Casiraghi, al que asistieron además actrices como Monica Bellucci, Vanessa Paradis, la directora de Vogue USA Anna Wintour, diseñadores como Valentino, Tommy Hilfiger y Jonathan Anderson e incluso la primera dama de Francia, Brigitte Macron.

El acto, organizado por las tres grandes casas en las que trabajó: Chanel, Fendi y Karl Lagerfeld, celebró la figura del genio, a quien sus más cercanos describen como alguien más humano de lo que aparentaba. Por esto el vídeo dedica incluso un capítulo a las oscuras gafas que siempre llevaba, que le servían para "crearse una personalidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHANEL (@chanelofficial) el 20 Jun, 2019 a las 9:59 PDT

El vídeo muestra un Lagerfeld especialmente tierno, detallista, bromista e irónico, siempre dispuesto a ayudar a los suyos, que hoy le devolvieron el gesto. "Creo que fue la primera persona que me envió flores el día del padre", recuerda el presidente del grupo LVMH, al que pertenece Fendi, Sidney Toledano.

Las imágenes se fueron intercalando con una serie de lecturas de sus diarios y reflexiones publicadas, de la mano de las actrices Helen Mirren, Tilda Swinton y Cara Delevingne, así como un concierto de piano -instrumento que siempre soñó con saber tocar-, violín, , con la actuación del cantante Pharell Williams y dos tangos. Un homenaje ecléctico para uno de los nombres propios más conocidos de la moda.