La Pasarela Curvy Fashion Model 2023 celebra la diversidad en Sevilla.

La ciudad de Sevilla se preparó para recibir la séptima edición de la Pasarela Curvy Fashion Model, un evento que celebró la autenticidad y la diversidad en el mundo de la moda. Organizada por Miah Management, esta pasarela ha logrado posicionarse como una plataforma líder en la promoción de modelos de tallas grandes y mid-size.

El espectacular entorno de Villa Luisa fue el escenario de esta celebración, un lugar emblemático que complementó la magia del evento. Diseñadores, modelos y amantes de la moda se unieron para vivir una experiencia única en el corazón de la capital andaluza.

Todas las firmas que participaron en la pasarela

Esta edición contó con la colaboración de las firmas Anita Rosa Faia, Ángeles y El Corte Inglés, a través de sus marcas Couchel y Latouche. Además, Make up by Cristina Rivero, MAC, Kevin Murphy, Massada, Healthy Poke, The Fini Company, Sevilla Wagen y Seagram’s 0,0%, marcas de renombre internacional respaldaron este evento, subrayando la importancia de la diversidad en la industria de la moda.

Talento emergente sobre la pasarela

El punto culminante de la noche fue el desfile, donde 17 nuevos talentos mostraron su potencial sobre la pasarela. Julia Grases (Barcelona), Ana Gaona (Sevilla), Carlos García (Barcelona), Vesta Jurivisiute (Sevilla), Laura Blanco (Cádiz), Patricia Ferrer (Madrid), Gema Fornet (Sevilla), María Lorenzo (Sevilla), Carla Martínez (Barcelona), Mariam Minimoto (Tenerife), Baye Niass (Sevilla), Carolina Palla (Sevilla), Catherine Peláez (Asturias), Pilar Rodríguez (Sevilla), Candela Sánchez (Sevilla), Eugenio Serrano (Madrid) y María Belén Solana (Almería), representaron la inclusión de la moda en España.

Punto de encuentro entre modelos y agencias internacionales

El evento no solo brindó una oportunidad única para los modelos emergentes, sino que también atrajo la atención de agencias internacionales de renombre como Beautyfull Models de Milán, Dominique de Bruselas, Milk Models de Londres y Curve Models de Hamburgo, así como JAG Models de Nueva York, destacando el alcance global de la Pasarela Curvy Fashion Model y su papel crucial en el lanzamiento de carreras internacionales.

Al finalizar el desfile, los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con los modelos, diseñadores, influencers y prensa invitada en un emocionante meet and greet, enriqueciendo así la experiencia del evento.