Paula Echevarría muestra en Instagram su último look de embarazada con sorpresa incluida

Desde que Paula Echevarría anunciase que va a ser de nuevo mamá estamos flipando con los looks que la actriz nos está regalando. Desde aquel primer outfit con vestido sudadera en tonos frambuesa, hasta el lookazo con el abrigo camel, pasando por el conjunto dos piezas con el que nos demostró que es la reina reinterpretando las tendencias, todos los looks que ha elegido Paula Echevarría se han convertido en un absoluto éxito.

Aunque no sólo sus outfits se han convertido en tendencias. Hace unos días, la actriz compartía en sus redes sociales las nuevas rutinas de ejercicio que sigue ahora que está embarazada, que muchas futuras mamás también han querido copiar. El último de los secretos sobre su embarazo que la actriz ha desvelado en redes ha sido el sueño que tiene durante todo el día. "Buenas tardes!.. o noches?.. Que sueño tengo últimamente a todas horas!", escribía Paula Echevarría con un toque de humor en su perfil acompañando una foto en la que sale muy guapa con el pelo recogido y una gargantilla de Tous.

Pero su mejor post es el último que la futura mamá ha subido a Instagram. Enfundada en un peto vaquero (otra celeb que se suma a esta tendencia) y con un jersey navy, Paula compartía una foto con un simpático mensaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 22 de Oct de 2020 a las 5:25 PDT

"Kinder sorpresa", escribía la actriz en el post. Una frase que utilizan mucho las futuras mamás cuando ya se les empieza a notar la barriguita. Y, aunque en la primera imagen no se aprecie del todo, en la segunda ya se nota la evolución de su embarazo. Paula, con un look muy juvenil y actual estás espectacular en este segundo embarazo y, como dicen las abuelas, tiene el guapo subido. Y esa puede ser una de las causas por las que sus looks nos gustan todavía más que antes.

Éste, en concreto, nos ha conquistado porque aprovecha la tendencia de la temporada, el peto vaquero, y lo combina un jersey clásico de rayas marineras y zapatillas deportivas para darle un rollazo espectacular. Un outfit apto para mamás, futuras mamás y para cualquiera que tenga ganas de colocarse un peto y salir a comerse el mundo.

El peto vaquero escogido por Paula es un diseño muy actual, que cuenta con una caída recta y varios rotos en la zona de las rodillas (una tendencia muy presente en el denim este año). Además, la gran ventaja de esta prenda es que los tirantes son regulables, lo que permite adaptar la pieza al crecimiento de la barriga, algo que ya habían descubierto las embarazadas de los 90 y que hicieron de esta prenda el básico de todas las futuras mamás. Si te has enamorado como nosotras del peto vaquero de Paula Echevarría, tranquila, sabemos que es de Bershka y que tiene un precio de 35,99 euros.

Paula Echevarría, además de compartir sus looks, sus rutinas de ejercicio y los síntomas de su embarazo, hace unos día daba a conocer en su cuenta de Instagram que está esperando un niño.