Rituales de Fin de Año para empezar 2021 con mucha suerte, salud, dinero y amor

Cualquier otro año, a estas alturas de mes, la población estaría dividida entre los que desean que el año acabe para ver qué les depara el futuro y los que detendrían el tiempo para siempre porque éste ha sido su año. Este año, la decisión es unánime. Todos queremos que termine 2020 y, aunque no sepamos cómo será 2021, deseamos con ilusión la llegada del nuevo año. La pandemia por coronavirus nos ha afectado a todos (aunque, por desgracia, sus consecuencias han sido más fatales para unos que para otros) y necesitamos ponerle punto y final a un año terrible en el que poco o nada nos hará echar la vista atrás y esbozar una sonrisa.

Estamos tan deseosos de que 2021 empiece que este año no nos ha dado lugar a hacer balance de lo que nos ha ocurrido (tampoco es que la pandemia nos haya dado mucho margen) y sólo pensamos en todos los propósitos que vamos a llevar a cabo. Dados o no a las supersticiones, el que más y el que menos ya ha echado un vistazo a lo que le depararán los astros en 2021. Según las características de cada signo del zodiaco y teniendo en cuenta la alineación de los plantes, cabe espera que no a todos nos ocurra lo mismo en 2021.

Pero, si algo tenemos claro todos es que, aunque la suerte nunca haya sido un factor al que le hayamos echado cuenta, este año haremos todo lo que esté en nuestra mano para traer la buena fortuna. Por eso, los rituales de Fin de Año (la noche en la que por fin le damos carpetazo a este odioso 2020) están más a la orden del día que nunca. Conocemos los habituales, como llevar ropa interior roja, comer las doce uvas... Pero este año queremos controlar todos los rituales de Fin de Año del mundo mundial para que 2021 venga cargado de suerte, dinero, amor y, sobre todo, de salud, mucha salud. Te contamos los rituales de Fin de Año que hemos descubierto para que te vayas preparando e invoques a la suerte de cara a un 2021 algo más tranquilo.

El color de la ropa interior, la clave

Siempre hemos pensado que la ropa interior roja es la que da buena suerte y por eso la noche de Fin de Año recurrimos a ella para invocar la fortuna. Pero lo cierto es que la ropa interior roja sólo ayuda a que se vayan los malos augurios, la que atrae la buena suerte es la ropa interior amarilla.

Quizás no sea tan sexy como la roja ni pensemos en ese color como un tono que nos traiga fortuna (la de años que lleva luchando el amarillo con la fama de dar mala suerte que tiene), pero algunas tribus indias consideran que es el color que de verdad trae la buena suerte. Como recomendación para que el sencillo ritual sea más efectivo, es aconsejable que permanezcas toda la cena con la ropa interior amarilla del revés y que la coloques del derecho pasadas las doce.

Barre la casa y quema romero

Ambos rituales son el tándem perfecto si lo que buscamos es expulsar de casa las energías negativas. Una vez hayan dado las doce y hayamos comido nuestras doce uvas de la suerte, debemos coger una mata de romero y quemarla en la ventana abierta (este año lo raro va a ser encontrar las ventanas cerradas) mientras repetimos aquello de romero, romero, que salga lo malo y entre lo bueno. De esta forma, estaremos echando fuera todos los malos augurios.

Para que el ritual sea completo, debemos coger la escoba y barrer la casa de dentro hacia afuera (podemos hacerlo en la entrada y con la puerta abierta), expulsando de ese modo todas las energías negativas. Es recomendable hacerlo con algo de ruido, por si algún espíritu malvado se quiere quedar con nosotros. Así lo espantamos del todo y para siempre.

Lentejas para cenar y las doce uvas al llegar las doce

Vale que no es un menú excesivamente elaborado ni cuenta con el glamour de los platos que habitualmente preparamos para la noche de Fin de Año pero, si de verdad queremos atraer la prosperidad como hacen nuestros vecinos italianos, debemos tomar para cenar un buen plato de lentejas. Dadas las circunstancias, no pasa nada si este año cambiamos las gambas por un plato de lentejas. Nuestra suerte depende de ello.

Para rematar el ritual, no olvides comerte las doce uvas de la suerte durante las campanadas. Es aconsejable pedir un deseo por cada uva y visualizarlo. Nada trae mayor fortuna que confiar en que lo bueno ocurra. Nosotras, además, te contamos la forma adecuada de comerte las doce uvas para que 2021 sea un éxito. Deberás hacerlo con el pie izquierdo levantado, para entrar en 2021 con el pie derecho (cuidado con el equilibrio) y debajo del zapato que tienes apoyado el suelo colocarás una lista con los tres deseos que de verdad quieres que se cumplan en 2021. Después de la última campanada quema el papel.

Lanza agua por la ventana

Sí, como lees. No es que tengas que ponerte con una manguera en la ventana y derramar agua como un loco, con que llenes un vaso de agua y lo tires por la ventana (el líquido, obviamente, no el vaso) es suficiente. ¿Cuál es el motivo de este ritual? Ya hemos dicho que 2020 ha sido un año terrible y que lo que queremos (y necesitamos) es que todo lo malo se vaya bien lejos, por eso este ritual es más que necesario.

Arrojar agua por la ventana, además de un acto de purificación, es una forma de deshacernos de los malos augurios y de las energías negativas para que 2021 pueda llenarse de una vibra positiva. Además, al arrojar el agua por la ventana también estaremos alejando de nosotros las lágrimas y las situaciones que nos puedan provocar dolor en el futuro. ¿Cuándo lo hacemos? Justo antes de comernos las uvas.

Una maleta detrás de la puerta y el pasaporte en la mano

Viajar, lo que se dice viajar, este año lo hemos hecho bastante poco. Por eso, los espíritus más aventureros están deseando que llegue 2021, que la situación se normalice y poder viajar como siempre han hecho. Para ellos es este ritual de Fin de Año. Sólo hay que coger una maleta (es recomendable coger la que se utiliza de forma habitual en los viajes) y colocarla detrás de la puerta de casa. El cosmos sabrá cuáles son nuestras intenciones y nos las concederá el próximo año.

Además, no olvides disfrutar de la cena con tu pasaporte sobre la mesa. Aunque el resto de comensales piensen que vas a fugarte o algo similar, tú estarás atrayendo a la suerte y favoreciendo que 2021 venga cargado de viajes.

Billetes y monedas para atraer la prosperidad

La economía es un asunto que nos preocupa a todos, por eso, si queremos atraer la prosperidad es recomendable disfrutar de la velada con trece monedas doradas encima. En el caso de no tenerlas, también podemos utilizar un billete grande (afortunado el que tenga entre sus posesiones un billete de 500 euros) y colocarlo dentro de un monedero rojo. Es la forma más sencilla de atraer la prosperidad invocando a la suerte.

Si las opciones anteriores no te convencen, también puedes colocar un billete grande en el interior de tu zapato. Así estará entrando en el año atrayendo el dinero. Pero debemos advertirte, no recurras a estos tres rituales a la vez porque pueden ser excluyentes. Elige uno y apuesta por él.

Un lazo rojo para atraer el amor

Si algo nos ha faltado este 2020 han sido las grandes dosis de amor. Sin posibilidad de contacto y con múltiples medidas restrictivas, encontrar el amor ha sido para la gran mayoría misión imposible. Pero 2021 está aquí y qué mejor manera de encararlo que con un ritual para encontrar el amor.

Las personas solteras deben colocar en su cintura un lazo rojo y permanecer toda la velada con él si quieren atraer el amor. Durante el año, ese lazo rojo debe estar presente en su día a día. No es necesario salir a la calle con él puesto, con tenerlo en un lugar visible de la habitación (el cabecero, por ejemplo) es suficiente.

Huevos para aumentar la fertilidad

Los que para Fin de Año ya hayan encontrado el amor lo mismo tienen entre sus prioridades aumentar la familia. Para que 2021 venga cargadito de niños, sólo hay que colocar sobre la mesa seis huevos cocidos. Antes de que os animéis con este ritual, debéis saber que al realizarlo aumentará la fertilidad de todos los comensales. Por si alguno no quiere aumentar la familia todavía.

Una vela por cada deseo

La velas y la Navidad son un concepto que no existe el uno sin el otro, pero si lo que queremos es atraer la suerte de una manera especial, debemos encender velas de colores durante la cena de Fin de Año. Y no cualquier vela. Debemos escoger los colores que simbolicen conceptos que queramos tener muy presentes en 2021.

Velas verdes para la salud, velas rojas para el amor, velas amarillas para la prosperidad y la abundancia, velas azules para la paz y la calma...

La oveja de la suerte

Desde tiempos inmemoriales, siempre se ha sabido que la lana de las ovejas trae fortuna y buena suerte. Por eso, de cara a enfrentarnos a 2021 buscando la mejor de las fortunas, es recomendable regalar una ovejita a aquella persona a la que le deseamos toda la suerte del mundo para 2021. No tiene que ser una oveja de verdad, obviamente, vale un peluche, una figurita e incluso una manualidad.

Si nadie nos la regala, podemos recurrir a una oveja que esté presente en nuestra mesa durante la cena de Fin de Año para que la suerte que buscamos sea compartida con todos los comensales.