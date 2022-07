La temporada de playa y piscina está ya más que inaugurada y con ella hemos empezado a posturear en redes sociales. Una foto con un par de mojitos, un atardecer idílico...Pero todavía no nos atrevemos a presumir de los biquinis más en tendencia porque no sabemos cómo colocarnos para las fotos. No pasa nada, Rocío Osorno y María Pombo tienen los mejores trucos para las fotos en biquini.

Como era de esperar, nuestras influencers favoritas, además de enseñaros la nueva firma de bañadores hechos con botellas recicladas, también nos sirven de referencia para saber cómo lucir espectaculares en nuestras fotos en biquini en Instagram. ¿Dónde colocar los brazos? ¿Cómo poner las piernas para conseguir el efecto piernas infinitas? ¿Bañador o biquini? Todas estas preguntas y muchas más las resuelven los trucos para las fotos en biquini de Rocío Osorno y María Pombo.

Son las reinas de Instagram y en las últimas semanas su feed se ha llenado de fotografías en biquini. Nos quedamos con las mejores para que tomes ideas para tus posados de verano.

El truco de Rocío Osorno para sus fotos en biquini: Subir un brazo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

¿Cuántas veces te has hecho una foto y has pensado eso de y ahora qué hago con los brazos? Rocío Osorno lo tiene claro y apuesta por subir uno de ellos y colocarlo de manera estratégica sobre la cabeza para hacer que la verticalidad de su figura se prolongue más y se vea mucho más estilizada.

El truco de María Pombo para sus fotos en biquini: brazos en diagonal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Al igual que Rocío Osorno, María Pombo sabe que con los brazos hay que hacer algo que juegue a nuestro favor en las fotos. En lugar de colocar uno hacia arriba, ella se agarra a un palo de madera con uno de ellos, mientras que el otro queda completamente estirado. De esta forma, la influencer consigue potenciar la zona de los hombros y marcar la cintura todavía más.

El truco de Rocío Osorno para las fotos en biquini: Una blusa como aliada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Hay veces en las que no nos atrevemos a hacernos una foto en biquini porque nos sentimos demasiado desnudas y no estamos acostumbradas en mostrar tanta piel en nuestras fotos. Lo primero es quitarnos los complejos y mostrarnos tal como somos, pero mientras nos terminamos de liberar y no, podemos hacer como Rocío Osorno y jugar con una camisa o un pareo al estilo chulapa.

El truco de María Pombo para las fotos en biquini: brazos extendidos y apoyados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Nada que ver con las opciones anteriores. Esta es una de las posturas favoritas de María Pombo y puede que una de las más favorecedores. Sólo hay que encontrar una superficie sobra la que dejarnos caer con los brazo extendidos y apoyados. De esta forma estilizamos la figura y el abdomen parece infinito. Recuerda adelantar un poco la pierna más próxima a la cámara para rematar el efecto óptico.

El truco de Rocío Osorno para sus fotos en biquini: hombros adelantados

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Es una de las imágenes más típicas de los editoriales de las modelos y Rocío Osorno sabe que es una de las posturas más favorecedoras. Ligeramente apoyada en el bordillo de la piscina, la influencer sevillana no duda en adelantar sus hombros con respecto a su postura natural para conseguir remarcar y potenciar esa zona y que de la sensación de un cuerpo anguloso.

El tuco de María Pombo para sus fotos en biquini: Una pierna siempre adelantada

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Para las fotos en biquini y para las fotos con cualquier otra indumentaria. Es de primero de fotografía y en eso María Pombo tiene un máster. Además, la influencer también se sube más de la cuenta las braquitas del biquini en los laterales para conseguir así el efecto piernas infinita.

El truco de Rocío Osorno para las fotos en biquini: El encuadre desde arriba

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Cualquiera que tena unas mínimas nociones de fotografía sabrá que las fotos desde arriba ayidan adisimular algunas imperfecciones. Desde abajo los cuerpos tienden a verse mucho más grandes, desde arriba pasa justo lo contrario, de ahí que el encuadre escogido por Rocío Osorno sea desde arriba.

El truco de María Pombo para sus fotos en biquini: Ser un óvalo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Sí, como lees. Si has leído algo sobre la estética de los cuadros, sabrás que en la mayoría de ellos se reproducen figuras geométricas, al igual que en la propia naturaleza. En el caso de María Pombo, ella se vale de esta figura para hacer que su barriga parezca todavía más plana y alargada. Ya sabes, empieza a abrazar palos y mástiles para ser el perfecto óvalo con el que alargar tu figura.

El truco de Rocío Osorno para sus fotos en biquini: Dentro del agua y desde arriba

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Ya hemos dicho que las fotos desde arriba son mucho más favorecedoras pero si además estamos en el agua, el efecto se potencia más. Rocío Osorno no se olvida del resto de trucos y también extiende sus brazos y echa su cabeza hacia atrás. El nivel de Rocío Osorno con sus fotos en biquini es de experta.

El truco de María Pombo para sus fotos en biquini: una mano detrás de la espalda

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Parece que el problema son las extremidades, que nunca sabemos qué hacer con ellas. Esconde una mano detrás de tu espalda como María Pombo y olvida los dramas.

El truco de Rocío Osorno para las fotos en biquini: el clásico infalible

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

El posado en biquini más típico del Universo y por el que podemos apostar todas si nos da vergüenza hacer tantas posturas extrañas. Una pierna adelantada, un brazo sobre la cabeza y listo. Pareceremos más altas y más estilizadas, como Rocío Osorno.