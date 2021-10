La llegada de Sharon Stone a los ELLE Style Awards de Sevilla

La aparición de Sharon Stone en la alfombra roja de los ELLE Style Awards de Sevilla era una de las más esperadas. Ataviada con un espectacular smoking de lentejuelas de la diseñadora cordobesa Juana Martín, la actriz acaparó todas las miradas a su llegada a los premios ELLE Style Awards en Sevilla.

Muy simpática y agradable, Sharon Stone se paró a hablar con los medios a los que aseguró estar muy contenta de econtrarse en Sevilla, que es "so beautiful" (muy bonita). Muy cercana, Stone habló spbre sus nuevos proyectos aunque no quiso desvelar nada. Lo que sí desveló fue su pasión por los caballos andaluces, que son "los más bonitos del mundo" "No hay nada como montar caballos andaluces", reveló la actriz. Aunque en esta ocasión tendrá que quedarse con las ganas, ya que su vistia a Sevilla y es de sólo un día, pero promete volver porque montar a caballo "is a passion for me".

No es la primera vez que Sharon Stone muestra su amor por tierras andaluzas. Además de haber reconocido que los caballos andaluces son su pasión, haber apostado por un espectacular diseño de Juana Martín para los ELLE Style Awards, la actriz también ha querido compartir su asombro en redes sociales por el repique de campanas de la Giralda.