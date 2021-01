Teresa Rodríguez cambia de look al más puro estilo Dua Lipa

Con el cambio de año la mayoría apostamos por llevar a cabo nuestra eterna lista de propósitos. Ya sea empezando clases de guitarra, volviendo al gimnasio o dejando para siempre algún insano vicio. Aunque, de todos los propósitos de esa lista, el único que llega a cumplir la mayoría es el del cambio de look. Año nuevo, estilismo nuevo es una premisa de la que muchas partimos cuando queremos darle un cambio de aires a nuestra vida.

Si hace unos días Ana de Armas nos sorprendía estrenando el año con un original y favorecedor corte de pelo, ahora es Teresa Rodríguez la que nos deja boquiabiertas con su cambio de look. La política de Adelante Andalucía, que siempre ha lucido una envidiable melena oscura, ha tachado de su lista de propósitos el cambio de look apostando por un estilismo al más puro estilo Dua Lipa. Con unas mechas chunky highlights, Teresa Rodríguez sorprendía a sus seguidores en Twitter con una imagen con su nuevo aspecto en la que se podía leer: "Cambio de look. Lo peor que te puede pasar es aburrirte de ti misma".

De Dua Lipa a Teresa Rodríguez, las mechas que más triunfan

Teresa Rodríguez dejaba claro en su tuit, que ha generado un aluvión de comentarios positivos, que reinventar nuestro propio estilo es una forma muy original de estar a gusto con nosotras mismas. Ella, en lugar de apostar por un arriesgado corte de pelo (que es lo que muchas mujeres llevan a cabo cuando quieren un cambio radical en su estilo), ha preferido mantener su largo para seguir llevando su característico y favorecedor recogido bajo. La solución a la reinvención de su estilismo capilar, en su caso, está en el color.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Rodríguez (@teresarodr_)

Teresa Rodríguez mantiene su melena a capas y su flequillo abierto pero apuesta por unas mechas anchas muy claras, que hacen contraste con su oscuro cabello. Si echamos la vista atrás y contemplamos fotos de los 2.000 nos daremos cuenta de que el estilismo de la política gaditana era uno de los que más triunfaban en aquel momento. Unas mechas muy de los 2.000 y que ahora vuelven a pisar fuerte gracias a que artistas como Dua Lipa se hayan decantado por ellas.

Denominadas chunky highlights, estas mechas consisten en una decoloración extrema de determinados mechones para jugar al contraste con el resto del cabello. Si a principios de siglo (y a finales de los 90) vimos Jennifer Aniston apostar por ellas y triunfar (todas acudían a la peluquería a hacerse un Rachel) ahora es Dua Lipa la que las rescata para inspirarnos a la hora de apostar por estilismos capilares arriesgados. Aitana es otra de las artistas que se han inspirado en este tipo de mechas que ahora luce Teresa Rodríguez y que le sientan fenomenal.

La versatilidad de los 'looks' de Teresa Rodríguez

No es la primera vez que Teresa Rodríguez se cambia el look de forma radical, desde luego. En su vuelta tras el primer permiso por maternidad optó por unas pequeñas trencitas en un recogido muy llamativo y también se ha dejado alguna vez el pelo largo con un flequillo recto y unas mechas mucho más atenuadas que las que lleva ahora.

En su forma de vestir, alterna estilismos mas étnicos con otros urbanos, como la chaqueta de cuero negra que se puso en su vuelta al Parlamento. En el caluroso verano sevillano incluso ha utilizado alguna vez una guayabera de su pareja, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. La versatilidad de los looks de Teresa Rodríguez hace que su estilismo sea muy personal y uno de los que más rollazo tiene dentro del panorama político.