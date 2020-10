La Vecina Rubia y Women'Secret tienen los pijamas más calentitos, más rosas y ahora más rebajados del invierno

Vive su particular cruzada contra las faltas de ortografía, intenta mantenernos informadas sobre todas las novedades (siempre con mucho rigor) del coronavirus, lo mismo se enamora de un veterinario portugués que del Duque y encima tiene tiempo para pensar en nuestras noches gélidas y que no perdamos estilazo. La Vecina Rubia no para y nosotras estamos encantadas. La influencer más rosa, más brillibrilli y con mejor pelazo (y cerebro debajo) del mundo mundial ha vuelto a colaborar con Women'Secret en una colección cápsula de pijamas, camisones y accesorios a juego con la que estamos totalmente in love.

Si eres seguidora de la Vecina Rubia, puede que ya hayas visto su achuchable colección (si no la has visto, nosotras te la enseñamos) pero lo que seguro que no has visto son los descuentos que ahora tienen algunas de las prendas. Es el momento de sucumbir (si no lo has hecho ya) al brillibrilli, los unicornios y el rosa porque, si madrugar es de guapas, meterse en la cama derrochando glamour es de divas.

¡La Vecina Rubia is back!. Con una nueva y divertida colección cápsula de pijamas, camisones y accesorios a juego, perfecta para amantes del rosa, el brilli brilli, los unicornios y las croquetas. Y de madrugar, que ya sabemos que es de guapas.

En esta edición especial, vas a poder combinar tus pijamas favoritos con sus accesorios a juego como zapatillas o batas mulliditas y súper apetecibles. E incluso te puedes aventurar a cocinar croquetas con tu delantal ideal de la rubia más famosa y querida. Porque "no hay nada que no mejore con croquetas".

Entre que los días de frío cada vez están más cerca y que el coronavirus nos va a mantener mucho tiempo en casa, es el momento de pensar en darle una vueltecita a nuestro fondo de armario de pijamas y apostar por estar cómodas y guapas. Porque da igual que salgamos a la calle, que pasemos todo el día en la cama, que nos vea el chico que nos gusta o nuestra vecina de enfrente (aunque no sea rubia), tenemos que sentirnos guapas para nosotras mismas. La colección cápsula de La Vecina Rubia es esa colección de pijamas cómodos y calentitos con los que sentirte guapa aunque te quedes en casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Vecina Rubia (@lavecinarubia) el 22 de Sep de 2020 a las 11:53 PDT

Bien de rosa y brillibrilli, la colección se compone de pijamas, batas y zapatillas en las que no faltan sus míticas frases: "Llegaré tarde, pero llegaré guapa", "No hay nada que no mejore con croquetas", "Hecha para brillar" o el ya clásico "Madrugar es de guapas".

La colección se compone de pijamas disponibles desde las talla XXS hasta la XXL, una manta rosa (para los días de peli manta y sofá), una bufanda, una bata con orejitas y hasta un delantal con el que hacer croquetas. Nada más anunciarlo en redes sociales, las prendas de la coleeción empezaron a volar. A provecha la selección de descuentos y hazte con tu pijama de brillilli para que irte a la cama también sea de guapas.

Camisón con capucha

El camisón perfecto para las más frioleras. Antes 29,99 euros, ahora 23,99 euros.

Zapatillas de unicornio

Una absoluta y total fantasía de zapatillas. Antes 18,99 ahora 14,99 euros.

Manta rosa

El complemento ideal para los días de peli, manta y sofá. Antes 29,99, ahora 23,99 euros.

Pijama 'Madrugar es de guapas'

¿Necesita que digamos algo más este pijama? Sí, que antes estaba a 34,99 y ahora 27,99 euros.

Bata rosa

Rosa y para que brilles, la bata perfecta con la que no pasar frío este invierno. Antes 34,99, ahora 28,99 euros.

El delantal de las croquetas

Para cuando hagas croquetas lo vivas como todo un ritual. Antes 16,99, ahora 12,99 euros.

Estos son algunos de los productos que hemos seleccionado para ti, en la web de Women'Secret tienen muchos más artículos rebajados y la colección de La Vecina Rubia al completo.