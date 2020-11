La Vecina Rubia llena de brillibrilli la nueva colección de carcasas de la Casa de las Carcasas

Tiene a media humanidad cantando aquello de es una katiusa, ha agotado sus nuevas medias efecto tatuaje, nos tiene a la espera del próximo audio que le envíe Miguel Ángel Silvestre (nos morimos por escuchar de nuevo esa risa) y hace unos días colapsaba la web de la Casa de las Carcasas.

La Vecina Rubia (¿quién si no?) compartía hace unos días en su cuenta de Instagram la nueva colección de carcasas de la Casa de las Carcasas en la que ha colaborado y, claro, su grupo de Whatsapp de amigas (como ella llama a la bonita comunidad que ha creado con sus seguidoras en sus redes sociales) se volvió loco.

Tal fue el éxito, que la web se colapsó y la Vecina Rubia compartió un simpático vídeo en el que se veía a trabajadoras de la Casa de las Carcasas danzar al son de la katiusa. Una perfecta analogía de lo loco que había resultado todo. Al igual que sus pijamas y agendas, sus carcasas llegan para contagiarnos a todas de esa energía positiva que la Vecina Rubia nos transmite en sus redes cada día (gracias, rubia).

Diecisiete modelos de carcasas

Si, además de cantar lo de la katiusa a todas horas (y correr por el pasillo de tu casa con una sábana por la cabeza), tienes entre tus frases estrella aquello de madrugar es de guapas, me bajo de la vida o hecha para brillar está claro que perteneces al grupo de Whatsapp gigante de la Vecina Rubia y por esa misma razón sus carcasas te parezcan una absoluta fantasía.

Cargada de brillo, ya está a la venta la colección que ha diseñado La Vecina Rubia junto a La Casa de las Carcasas, para que la pidas como regalo de Navidad (guiño, guiño),para que se la regales a tu amiga con la que compartes amor por las croquetas o para que te la compres a ti misma porque sí y porque te apetece. Son muchas las que ya han adquirido sus carcasas y la Vecina Rubia no ha dudado en compartir en sus redes las fotos que todas sus amigas le hacen llegar.

"Me encantaaaaaan las fotos que me enviáis de vuestras carcasas nuevas de la colección. Pongo muchas de vuestras fotos porque al final se ven mucho mejor cuando las enseñáis vosotras y me hace mucha ilusión que las compartáis conmigo en vuestras historias", escribía la Vecina Rubia en un story.

La colección se compone de 17 diseños y tiene muchos modelos a elegir: en espejo en oro, plata y oro rosa, con ilustraciones y frases que harán que tus carcasas vayan a juego con tu look diario. La colección incluye una de las frases que La Vecina Rubia ha incorporado recientemente a su conocido repertorio: I am a diva, con un diseño de plumas y rosas combinadas en tonos azules y rosas.

Siguiendo las tendencias en accesorios móviles, algunas de las carcasas son colgantes para poder llevarlas contigo. La colección se completará con dos baterías externas con forma de espejo y cargador ultrarrápido. Ya están disponibles tanto en web como en tiendas físicas y sus precios oscilan entre los 12,95 y 19,95 euros.