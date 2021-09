La Vecina Rubia 'va con todo' con su nueva colección de carcasas y llena de 'fantasía' la vuelta a la rutina.

Aunque estábamos deseando poder estrenar todas las tenencias de otoño y poder reencontrarnos con nuestro amor de septiembre, tenemos que reconocer que la vuelta a la rutina se nos está haciendo un poco cuesta arriba. Menos mal que tenemos a la mejor amiga de chat del mundo mundial para llenarnos de fantasía la vuelta a la rutina.

Como puedes intuir, hablamos de la Vecina Rubia (nuestra influencer favorita de aquí a la eternidad) y de su nueva colección de carcasas y accesorios para el móvil. Después de hacernos felices con su primera colección de ropa en colaboración con Bimani, ahora la Vecina Rubia va con todo y nos hace mucho más llevadera la vuelta a la rutina con su colección de carcasas y accesorios para el móvil que es para morir de amor (¿Confirmamos que queremos comprarlas todas? Confirmamos).

Como ya ocurría anteriormente, la Casa de Las Carcasas y La Vecina Rubia, referente de las redes sociales de nuestro país, vuelven a unir sus fuerzas para ampliar la colección de fundas para móvil con la que, por fin, poder ir con todo.

Esta colección se suma a otras colaboraciones y productos que La Vecina Rubia tiene ya en el mercado pudiendo añadir a tu smartphone las nuevas frases y diseños de la marca en forma de funda para tu móvil: voy con todo, fantasía, aquí hemos venido a brillar… Son algunas de las nuevas incorporaciones de frases para las carcasas y fundas de móvil de la Vecina Rubia.

Estos 7 nuevos modelos se suman así a los 17 diseños producidos por la compañía extremeña líder en venta de carcasas y accesorios para móvil y La Vecina Rubia. Además, fiel a las últimas tendencias, esta colección incluye también 2 pulseras y 2 colgantes para móvil, y se caracteriza estéticamente por los tonos pastel que combinan perfectamente elegancia y sencillez.

Así son las carcasas para el móvil de la Vecina Rubia (fantasía total)

Si eres de las que habla de fantasía cuando ve algo realmente precioso, te adelantamos que no vas a poder vivir sin estas carcasas para móvil con estampado de flores con mariposas y bichitos en color verde menta y rosa. Están fabricadas en silicona transparente y flexible con el frontal en espejo color oro para aportar un punto de brillo y elegancia. Y si, además, ya tienes tu agenda de La Vecina Rubia solo podemos darte una noticia todavía mejor: combinan maravillosamente.

Voy con todo como estilo de vida, de la Vecina y de todo el chat de amigas

Por fin está disponible para tu smartphone el nuevo diseño Voy con todo de La Vecina Rubia. Puedes encontrarlo en formato de carcasa ultra suave en color rosa arena que combina a la perfección con cualquier accesorio. Su fabricación en silicona flexible de alta calidad la hace súper agradable al tacto y la estera de microfibra suave evita que tu smartphone se desgaste.

También puedes encontrarla en modelo espejo color oro y para las que prefieren dejar que se vea la parte trasera de su móvil también estarán disponibles las carcasas Voy Con Todo, Aquí Hemos Venido a Brillar y un precioso estampado de flores en silicona TPU transparente.

Pulseras y colgantes para llevar el móvil contigo a todas partes

Una colección tan estilosa no podía dejar de lado una de las tendencias más actuales dentro del mundo de las fundas y accesorios para móvil: colgantes y pulseras. Los dos modelos de pulseras, con corazones y perlas, no dejarán indiferente a nadie. Además, para las que no pueden vivir sin llevar su móvil colgado como si fuera un bolso, también habrá dos modelos de colgantes, uno en color oro y otro en diferentes tonos de rosa con el diseño voy con todo.

Toda la colección puede adquirirse online en la página web oficial de La Casa de Las Carcasas. Los modelos azul y rosa de la carcasa Fantasía, la carcasa espejo de Voy Con Todo junto con todas las pulseras y colgantes podrán encontrarse en todas las tiendas físicas. El modelo de carcasa leather case Voy Con Todo, así como las transparentes Aquí Hemos Venido a Brillar y la estampada de flores se podrán adquirir en tienda física mediante catálogo.