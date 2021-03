Un cuaderno solidario por el empoderamiento femenino con el testimonio de diez mujeres e ilustraciones Agatha Vieira como protagonistas

Este lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y muchos son los espacios, firmas y colectivos que, a través de diversas campañas, quiere aportar su granito de arena en la reivindicación de la igualdad de género. En ese sentido, asociaciones sin ánimo de lucro, como la Fundación Vicente Ferrer, o espacios públicos, como el Centro Andaluz de las Letras, llevan a cabo diversas actividades con idea de reivindicar los derechos de la mujer este 8 de marzo.

DosFarma, la farmacia online líder del mercado nacional, ha creado su campaña: Quiérete y #QuiéreteBien, enfocada al empoderamiento femenino y a la reivindicación de la igualdad de género. Este proyecto se extiende durante todo el mes de marzo, en el que el día 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer.

El ecommerce farmacéutico muestra su compromiso con la igualdad con esta iniciativa, centrada en la importancia de querernos, sin estereotipos de género y abogando por la ayuda mutua. Para ello, han creado un cuaderno solidario, disponible en la web de DosFarma hasta finales de marzo, con el precio de 3 euros. Los beneficios íntegros de su venta se donarán en forma de productos sanitarios para la Red de Recursos de Acogida de Víctimas de Violencia de Género de la CARM.

El testimonio de diez mujeres acompañado de ilustraciones

En la creación del cuaderno han participado mujeres de perfiles muy diferentes, que han querido incluir sus testimonios, dando alas al mensaje quiérete bien, te lo digo de mujer a mujer. Mujeres como la presentadora, Silvia Jato; la cómica, Carolina Iglesias; la inspectora jefa y jefa de la Brigada Provincial de Policía Científica de Murcia, premio a la Mujer Murciana del Año 2020, Silvia Pérez; la periodista deportiva, Sandra Díaz; o M., una superviviente de violencia de género. Así hasta 10 mujeres que con sus ejemplos de vida pretenden unir fuerzas, potenciando la sororidad y apostando por el amor propio para alcanzar, algún día, una igualdad de género total y real.

Tratando de llegar al mayor número de personas, esta iniciativa cuenta también con su propia página web. En ella se pueden leer todos los testimonios plasmados en el cuaderno, historias con las que inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños. Como la de Ascensión Garriga, psicóloga clínica especializada en violencia de género, que reclamaba su derecho a ser libre. "No soy un traje a medida, ni quiero que me pongan alfileres para ajustarme, tampoco que me corten el largo para que no arrastre (...). Quiero decidir cómo soy y que no me roben mis sueños", se puede leer en el cuaderno.

O el testimonio de Cristina Arias, Consejera General del Grupo Social ONCE que siente esta lucha como una carrera de fondo. "Salta, agáchate, haz un rodeo a la derecha o a la izquierda, párate si tienes que parar, pero no te rindas y sigue hasta alcanzar tus metas", se puede leer en la libreta.

Además, la reconocida ilustradora brasileña Agatha Vieira ha diseñado este cuaderno basándose en las mujeres que han incluido sus mensajes y en sus ya característicos diseños enfocados a la concienciación social. Por su parte, la conocida marca farmacéutica Cumlaude Lab, especializada en higiene íntima femenina, también ha participado en el proyecto, incidiendo también la necesidad de visibilizar los problemas relacionados con la salud íntima femenina y el impacto que esto tiene sobre la calidad de vida de cualquier mujer.

Un manifiesto para reivindicar el empoderamiento femenino

Todos ellos han querido aportar su granito de arena para ayudar con este cuaderno solidario a todas las mujeres que necesitan un impulso para empezar su nueva vida, fuera de las garras de la violencia de género, en este caso con la donación de productos sanitarios de primera necesidad.

Las trabajadoras de Dosfarma, además, han realizado un manifiesto conjunto. "Es difícil hablar sobre igualdad y empoderamiento de las mujeres si el esfuerzo no comienza por nosotras mismas: removiendo estereotipos, convirtiéndonos en referentes en todos los ámbitos de la vida, la política, la ciencia y la cultura, aceptándonos y queriéndonos, pero haciéndolo bien", señalan. A continuación se muestran algunas de las ideas de su manifiesto.