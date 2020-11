Las cuentas de Instagram con las que hacer ejercicio en casa como con un entrenador personal

El ejercicio físico es uno de los grandes retos a los que nos sometemos diariamente. Somos conscientes de todos los beneficios que el ejercicio reporta y que su práctica, más allá de ayudarnos a mantener la línea, es una de las principales herramientas para mantenernos sanos. Pero, si ya de por sí nos resulta complicado engancharnos a alguna rutina de ejercicios, ahora que nos vemos en la obligación de realizarlos en casa se nos hace muy cuesta arriba ponernos manos a la obra.

El entorno hogareño no contribuye a crearnos la necesidad de ponernos a hacer ejercicio. En casa, lo que verdaderamente nos apetece, es ver una película, leer o disfrutar del placer de no hacer nada. Sobre todo después de una jornada laboral. Eso, unido a la imposibilidad de contar con un profesional del deporte que nos guíe en nuestros ejercicios, hace que la práctica de algún ejercicio con el que mantenernos sanos deje de ser una prioridad. Durante el confinamiento, quizás por aquello de sobrellevar la situación, hemos sido capaces de realizar algunas rutinas de ejercicios. Pero ahora, abrumados por la nueva realidad, no somos capaces de volver a engancharnos a ninguna rutina.

Si algo hemos aprendido de la revolución digital es que cualquier cosa que se nos ocurra está al alcance de nuestra mano con un solo clic. Si internet nos ha facilitado el acceso al ocio, ¿por qué no va a convertirse en nuestro aliado a la hora de hacer ejercicio físico en casa? Vale, sabemos que hay millones de cuentas, perfiles y plataformas digitales a través de las cuales podemos tener acceso a todo un catálogo de ejercicios, pero la cosa es que esos ejercicios nos provoquen la necesidad de tener que llevarlos a cabo, más por diversión que por obligación. Después de investigar en el universo de Instagram, hemos encontrado el perfil de seis entrenadoras personales con los que vas a engancharte al ejercicio físico y vas a dejar de verlo como una obligación.

Cocó Constans (@ffitcoco)

A través de su cuenta de Instagram ofrece clases en directo, que luego puedes volver a ver en Instagram TV. Psicóloga y profesora de pilares, Constans apuesta en sus entrenamientos por un pilates con un toque fit. Sus clases son rápidas, dinámicas, cortas pero exigentes y tienen como objetivo que aquellas que sigan sus rutinas aprendan a conectar con su cuerpo y disfruten a la hora de entrenar. En los destacados de su perfil, además, lanza diversas propuestas fit y resuelve dudas, tanto personales como de ejercicios, que pueden ayudarte a la hora de establecer tus propias rutinas.

Kit Richs (@kichgo)

Es la creadora del método Kichgo, que lo mismo todavía no te suena pero que seguro te va a enganchar en cuanto lo descubras. Kit Richs, después de pasarse 10 años acompañando a las celebrities en sus viajes para entrenarlas, creó un método fácil de llevar a cabo en cualquier lugar y prácticamente sin equipamiento (tan solo unas pesas en algunos casos)., el método Kichgo.

La entrenadora personal cuenta en su canal de Youtube con un montón de clases de 30-40 minutos con las trabajar de forma efectiva y sin la necesidad de invertir demasiado tiempo ni dinero (ya hemos dicho que apenas se requiere material). Es una forma muy atractiva de engancharte al ejercicio, porque en sólo 30 minutos te sientes en plena forma y, claro, quieres más al día siguiente.

Maddie Lymburner (@madfit.ig)

Quizás tengas que ponerte un poco al día con el inglés, pero realmente merece la pena para entrenar con el perfil de Instagram de Maddie Lymburner (@madfit.ig). Sus entrenamientos son cortos pero muy intensos y están perfectamente explicados para que puedas llevarlos a cabo sin dificultad. Si no dominas el inglés a la perfección, tampoco te preocupes del todo, ya que sus clases resultan muy ilustrativas.

Además de por su intensidad, los entrenamientos de Lymburner se caracterizan por estar categorizados por zona a trabajar y tiempo invertido. Así te resultará más sencillo ponerte a entrenar. Lymburner mezcla en sus clases cardio y fuerza y también realiza clases con coreografías que van a engancharte a tope.

Melissa Wood (@melissawoodhealth)

Las clases de Melissa Wood combinan yoga y pilates de forma muy dinámica y apostando por darle prioridad a los movimientos pequeños de gran impacto. Esta forma de trabajar forma parte de su método MWH, que creó al darse cuenta de que su cuerpo respondía mejor cuando combinaba ambas disciplinas. Wood establece sus ejercicios en base a categorías y, a pesar de que para trabajar su método es necesaria la suscripción, la entrenadora ofrece en su cuenta de Instagram varias clases en abierto para realizar desde casa.

Louisa Drake (@louisadrakemethod)

Louisa Drake combina en sus clases ballet, pilates y cardio (ahí es na), lo que te ayudará a lograr una figura más esbelta y, a la vez, fuerte. Sus sesiones coreografiadas son fenomenales para trabajar resistencia, acondicionamiento, cardio y estiramiento y, además, engancharte a su rutina. En esta ocasión, sí es necesario material, pero, por lo general, es bastante asequible, ya que sólo se necesitan mancuernas, una pelota de pilates y una silla para los ejercicios en barra. Sus clases nos molan porque combinan diferentes disciplinas y lo hace de forma divertida.

Amanda Bisk (@amandabisk)

Amanda es ex-atleta, instructora de yoga y pilates, experta en fisiología del ejercicio y creadora de Fresh Body Fit Mind, un programa de entrenamiento que fusiona distintos estilos de entrenamiento con toques de atletismo, pesas, trabajo de fuerza corporal, yoga y pilates. Es una mezcla de ejercicios de fuerza, consciencia corporal, control y flexibilidad. Aunque su programa funciona por suscripción, en su perfil de Instagram hay unas cuantas clases en abierto para iniciarse en su método y unos entrenamientos muy cortos focalizados en partes concretas del cuerpo coreografiados.