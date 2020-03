Confinamiento fit: cinco maneras de mantenerse en forma durante la cuarentena

Estar en aislamiento forzoso no significa necesariamente llevar una vida sedentaria. Si bien el coronavirus ha jugado una mala pasada a los más activos, estar en casa no tiene por qué ser sinónimo de apoltronarse en el sofá. Al igual que ha ocurrido con los festivales de conciertos en streaming, que prometen hacer más llevaderos estos días de cuarentena, muchos profesionales del Deporte, la Fisioterapia o la Nutrición han puesto sus conocimientos a disposición de todos para lograr mantener la forma física y llevar una dieta equilibrada que impulse el sistema inmunitario y complique su labor contagiosa al SARS-COV-2.

La creadora del perfil de Youtube Siéntete Joven, María Martínez, propone un calendario con rutinas deportivas variadas distribuidas en sesiones de entre 50 minutos y una hora. Su plan de ejercicio contemplan desde entrenamientos cardiovasculares, orientados a quemar grasa y tonificar, hasta ejercicios específicos para reducir volumen en la cintura y la espalda, adelgazar los brazos o fortalecer el tren inferior. Para ello recurre a diversas especialidades como el baile con pesas, el kickboxing, el GAP (Glúteo, Abdominales y Piernas), el pilates o el yoga.

Muchos gimnasios, que se han visto obligados a cerrar, al igual que el resto de establecimientos dedicados a actividades prescindibles, han optado por ofrecer clases en directo. Es el caso de la cadena VivaGym, que cita a todo el interesado en mantenerse en forma cada día para disfrutar de sus sesiones en abierto.

Para los amantes de esta disciplina física y mental hay infinidad de recursos. Por su idoneidad para ser practicada en casa y su capacidad para abstraerte y transportarte a otro lugar, realizar yoga durante el confinamiento puede ser muy acertado para mantener en forma cuerpo y mente. Entre las opciones disponibles online está la iniciativa del preparador físico Rafael Rajadell, head coach del proyecto One Box Training. Conocido en las Instagram como The Strong Yogi, convoca diariamente a sus seguidores y a todo aquél que quiere desconectar de su rutina de aislamiento para guiarlos en una práctica en directo. Los más autónomos, que prefieren diseñar su propia rutina yogi, pueden recurrir a aplicaciones específicas como Down dog que durante estos días de encierro ha pasado a ser gratuita. Esta herramienta permite elegir el tipo de yoga (Hatha, Yoga Suave, Restaurativo, Flow rápido, Ashtanga...) a practicar, su nivel, la duración de la clase, su objetivo e incluso si prefieres escuchar los nombres de las asanas, o posturas, en inglés o en sánscrito.

Para quienes el deporte no es una práctica habitual y no se sienten motivados en este momento para incorporarla a su día a día, una sugerencia es mantenerse activos con las indicaciones de Adrián Nieto. Este fisioterapeuta sevillano es perfecto conocedor de la anatomía y ha creado una historia destacada en instagram llamada Cuarentena en la que publica contenido donde aconseja cómo efectuar estiramientos y otros ejercicios de manera segura e incorporarlos a actividades tan comunes como barrer o limpiar la mampara de la ducha.

Tener un cuerpo cuidado no es sólo una cuestión de hacer ejercicio. La alimentación es primordial y, aunque los supermercados se hayan colapsado durante las pasadas jornadas, tener la nevera lleva no siempre significa que se coma bien. Para garantizar que las comidas de estos días sean equilibradas y se le estén aportando al organismo todos los nutrientes que necesita para estar sano, la dietista Irene Maza propone, en su perfil Nutricards, menús completos para disfrutar con el paladar sin descuidar la salud.