Custo Barcelona ilumina 080 Barcelona Fashion con su nueva colección.

Volver a brillar desde el interior para irradiar luz e iluminar tu mundo. Este es el contundente mensaje que ha enviado Custo Barcelona con su colección para el próximo inverno, Light Up. El recinto Modernista de Sant Pau acogió con su estética art-déco una nueva propuesta experimental, tanto en las formas como en el patronaje y en la combinación de tejidos que define un nuevo lenguaje que apuesta por la creatividad en todas sus vertientes que dejó una estela de brillo en la tercera jornada de la 080 Barcelona Fashion.

Los vestidos son las piezas clave alrededor de las cuales se construye toda la propuesta. Con sensuales aberturas que dejan ver la piel y radicalmente cortos, su patronaje es altamente experimental y todos ellos mezclan tejidos de colores y materiales muy innovadores. Brillos en base de jacquard, lentejuelas multicolores, satenes de colores vibrantes o jacquards de terciopelos brillantes son las claves de esta mezcla que solo Custo puede proponer. Estos vestidos se acompañan esta temporada con micro monos de pantalones minúsculos y sudaderas largas que funcionan ellas mismas como micro vestidos.

En contraste, los pantalones se despegan del cuerpo y se complementan con prendas exteriores como maxi abrigos de corte recto o micro chaquetas acolchadas llenas de brillos y detalles de creatividad. Los colores, seña de identidad inequívoca de Custo, que atraviesan la colección son vivos y brillantes: azul Klein, azulón, marino, verde esmeralda, rojo, ocre y rosa que se combinan con una paleta más neutra como el gris, kaki, beige, rosa nude el blanco y el negro.

Custo Barcelona llenó de luz y optimismo la tercera jornada de la pasarela barcelonesa sin dejar de mostrar sus propuestas ni una sola temporada antes una devota audiencia que le acompaña cada temporada.

Aprovechando la presentación de Light Up el diseñador se ha vinculado con la plataforma The Collectionist para presentar su primera colección de NFT’s creados en base a 118 diseños. Custo y The Collectionist han generado variaciones únicas de estos diseños por Inteligencia Artificial que darán al coleccionista privilegios y la propiedad de dicho diseño.