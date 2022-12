El sevillano Fernando García vuelve a luchar por el Goya al Mejor Vestuario

Dicen que no hay quinto malo y si no que se lo digan al diseñador Fernando García, que acaba de ser nominado al Mejor Vestuario en los premios Goya en su 37ª edición por la película Modelo 77. Ganador del Goya en la misma categoría en 2014 por La isla mínima (Alberto Rodríguez), el diseñador sevillano se enteraba en la mañana de este jueves 1 de diciembre de la buena nueva desde su taller de Sevilla. "Sería muy bonito que me lo pudiese llevar en mi tierra, aunque el premio ya es que me hayan nominado", reconocía el diseñador y mitad de la firma Antonio García a este medio.

Así, Fernando García luchará el próximo 11 de Febrero por conseguir su segundo galardón por su trabajo en Modelo 77, del también sevillano Alberto Rodríguez. La cinta, que ha logrado 16 nominaciones, también opta al al premio por actor, dirección y mejor película, entre otros. Con esta nominación, el diseñador Fernando García, para el que la mera mención "ya es el mayor premio", estaría optando a su segundo cabezón en la que sería su quinta nominación, García estuvo nominado en la anterior edición por El buen patrón, película de Fernando León de Aranoa, Grupo 7, de Alberto Rodríguez en 2012, A Perfect Day, otra película de Aranoa en 2016, y por La isla mínima, también de Alberto Rodríguez y con la que se alzó con el Goya en 2014.

Pegado a la pantalla desde minutos antes de que diera comienzo la rueda de prensa en la que se daban a conocer las nominaciones a los premios, Fernando García se mostraba sereno y bastante escéptico. "Ya estuve nominado por El buen patrón el año pasado y no tiene por qué volver a pasarme en esta edición", se repetía pausado el diseñador. Nada que ver con su estado después de conocer su candidatura. La misma felicidad con la que un niño se despierta la mañana de Reyes era la que brotaba de García, que no podía evitar mostrar su nerviosismo caminando de un lado para otro del taller. "Es un orgullo volver a estar nominado y estarlo en mi ciudad. ¡Qué alegría que Modelo 77 tenga tantísimas nominaciones", explicaba.

Una carrera de más de un cuarto de siglo

Fernando García cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el mundo del cine que avala esta nueva candidatura. Durante estos años ha realizado diseños de vestuario contemporáneos y de época como el que realizó para la aclamada serie La Peste, para el que contó con la colaboración de su hermano Antonio García. Cuenta en su haber títulos como Atún y Chocolate, Primos, Siete Vírgenes, Lejos del Mar o El hombre de las mil caras, entre muchos otros. Actualmente, además, acaba de terminar de grabar la última cinta de Daniel Calparsoro, denominada Todos los nombre de Dios y en la que participan Inma Cuesta y Luis Tosar.

Un tándem perfecto con Antonio García, su hermano

Apasionado de la moda porque la respiró desde pequeño (su madre era modista), Fernando García hace más de diez años que trabaja junto a su hermano Antonio García en la firma homónima. Con unas líneas de diseño muy marcadas y definidas, la firma lleva más de 20 años siendo un referente indiscutible en el mundo de la moda.

Diseños de una calidad impecable, con la atemporalidad y la elegancia como principales premisas de las que partir, así son las propuestas de Antonio García que ahora, además, acaba de presenta una nueva colección. Bajo el nombre de Whithout season II, la colección es una oda al buen gusto y al buen hacer que responde a la perfección a las características más reconocibles del sello Antonio García.