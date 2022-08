Las fotos de verano imprescindibles que debes subir a Instagram, palabra de Rocío Osorno.

Instagram se ha convertido en esa red social en la que compartir toda clase de contenido, sobre todo en verano. Imágenes de las vacaciones, de las tardes de playa, de las noches de copas, de los conciertos con amigas... Además de ser ese espacio en el que inspirarnos a través de las influencers con looks para sobrevivir al calor en verano, enamorarnos de nuevas tendencias (como la combinación de la camisa blanca y el biquini) o dar con los mejores looks para las noches de verano, Instagram también nos sirve para orientarnos con el tipo de fotografías que podemos o queremos hacernos ara luego subirlas a esta misma red social o dejarlas para el recuerdo.

Reina indiscutible de las redes sociales, Rocío Osorno tiene en su perfil todas las fotos de verano imprescindibles que debes subir a Instagram. Desde la típica foto en la playa, a la del concierto, pasando por la del viaje de verano, todas las fotos de estas vacaciones imprescindibles de Instagram ya las ha subido Rocío Osorno y nosotras las hemos recopilado para que te inspires a la hora de hacerte las tuyas.

No necesariamente tienes que subir las mismas fotos que Rocío Osorno a tu perfil de Instagram, faltaría más, pero es una buena forma para orientarte sobre lo que las influencers (que al final son las que mejor controlan el contenido de redes sociales) consideran top o out.

La foto de la playa

Es un básico del verano incluso antes de que existiese Instagram, pero ahora que las redes sociales dictan las tendencias hay que hacer como Rocío Osorno y subir una imagen en la orillita de la playa.

La foto del concierto

Este año que por fin han vuelto a celebrarse los conciertos con normalidad es casi obligatorio subir a Instagram una foto disfrutando de uno de ellos, como Rocío Osorno en uno de Metallica.

La foto del viaje

Quizás no podamos permitirnos un viaje tan molón como el de la influencer, pero seguro que este verano hemos hecho o haremos alguno y lo normal es subir luego la típica instantánea en el lugar visitado.

La foto de la boda

Estamos seguras de que no hay española que este verano no hay acudido a una boda y seguramente se haya enfundado un vestidazo rojo como el de Rocío Osorno.

La foto en tu ciudad

No creemos que Rocío Osorno haya tenido que sufrir el calor sevillano más tiempo del establecido, pero el tiempo que ha permanecido en su ciudad natal ha aprovechado para hacerse la foto de postureo bajo el Puente de Triana, ¿por qué tú no?

La foto de con tu mejor amiga

Instagram nos ha invitado a dejar a un lado las fotos con amigos para subir contenido en soledad, pero en verano, y más con tantos planes pensado, es normal subir una foto con alguna amiga del alma.

La foto de relax en tu casa

La influencer habrá pasado poco tiempo en su hogar, pero el que ha estado ha aprovechado para presumir de pija súper ideal.

La foto de la noche de fiesta

Quizás no de fiesta dura, pero si de esa noche de verano en la que sales con amigos y terminas llegando a casa mucho más tarde de lo habitual. Ya que te has marcado el conjuntazo, como Rocío Osorno, qué menos que subirlo a Instagram.

La foto con los peques

Rocío Osorno la ha subido con sus hijos, pero también valen sobrinos, ahijados o hijos de amigos. Disfrutar del verano con ellos es digno de quedar inmortalizado, pero recuerda consultar con los padres de los peques si puedes compartir en redes ese contenido en el que aparecen menores de edad.

La foto con la tendencia del verano

Sin duda, la de la camisa con el biquini o el bañador. No hay influencer que no haya colgado en su perfil de Instagram una imagen con esa combinación. Rocío Osorno no iba a ser menos.