De la playa a la ciudad, cómo llevar el biquini en un look de diario este verano

Lo que más nos gusta de las tendencias es que dan un salto de un ámbito a otro y terminan por mimetizarse con su nuevo contexto a la perfección. El verano pasado ya pudimos ver que la ropa de baño daba el salto de la playa a la ciudad, pero es ahora cuando se convierte en la tendencia de la temporada. Así, los bañadores más originales se convierten en la prenda perfecta con la que combinar el conjunto naranja con el que presumir de moreno y terminan de consagrarse como la tendencia más top del verano.

Si bien es cierto que fue en una de nuestras firmas low cost favoritas donde vimos por primera vez eso de llevar el biquini en un look de diario, no ha sido hasta ahora que influencers como Rocío Osorno y María Pombo han apostardo por el bañador en sus estilismos del día a día. A través de ellas y el resto de influencers súper inspiradoras, desvelamos cómo llevar el biquini en un look de diario para terminar de dar el salto de la playa a la ciudad.

A modo de top, como un body, para que parezca un vestido... Estas son algunas de las formas en las que puedes combinar tus biquinis y bañadores en un look de diario. Apúntalas todas y sé la que tenga más rollazo de todo el verano.

Bañador con pantalones y camisa

Haz como Rocío Osorno y apuesta por uno de los colores más en tendencia del verano y combina tu bañador verde con unos pantalones del mismo color. Eso sí, dale un toque más rompedor con una camisa blanca y abierta.

Biquini con vaqueros a modo de top

Si eres de las que como Mery Turiel se atreven con todo, no te lo pienses y usa tu biquini bardot a modo de top con unos vaqueros. Un look súper rompedor para hacer frente al calor.

Biquini con shorts y blusa abierta

Una versión que ya conocíamos y que ahora vuelve a estar súper de moda. Olvida las camisetas y combina tus shorts con la parte de arriba de un biquini, al igual que hace Anna Padilla. Eso sí, no te olvide de llevar una blusa abierta para darle un toque súper actual.

Bañador con falda y blusa

La opción de la blusa es ya todo un básico y Anna Padilla vuelve a demostrarlo. En esta ocasión, en lugar de apostar por un biquini, puedes lucir un bañador a modo de body y rematar el look con una camisa abierta (para algo éste es el verano de las camisas).

Bañador con falda para que parezca un vestido

Haz como Teresa Andrés Gonzalvo en su despedida de soltera compartida con Marta Lozano y apuesta por un bañador blanco con una falda blanca para emular un vestido.

Biquini con falda pareo y sandalias mule

Las faldas pareo son tendencia y también dan el salto de la playa y la piscina a la ciudad, por eso nos parece ideal la combinación que hace Marta López para un look de calle con un biquini, una falda pareo y unas sandalias mule. Lookazo con súper personalidad.

Biquini y mini falda todo del mismo color

El rosa, al igual que cualquier otro color vitamina, es tendencia este verano, por eso apostar por combinar una mini falda y un biquini de estos colores para llevar la ropa de baño al street style, como hace Dulceida, nos parece top.