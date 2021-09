Ideas de decoración para una zona de estudio infantil con las que acertar esta vuelta al cole

Puede que los niños no tuvieran ganas, pero los padres estaban deseando. Por fin ha llegado la vuelta al cole y toca preparar la habitación de los más pequeños para el curso escolar (al igual que hemos hecho los mayores a la hora de montar la oficina en casa). Además de emplear los mejores colores para pintar las paredes del dormitorio, es probable que toque buscar un escritorio e incluso nos dé por renovar muebles viejos para así conseguir una zona de estudio infantil con la que acertar esta vuelta al cole.

En ese sentido, muchos padres se obsesionan con la idea de que la zona de estudio de sus hijos debe ser muy funcional. Tienen razón, mientras más práctico sea el mobiliario y más organizado esté todo, mejor. Pero no hay que olvidar que los niños tienen ese punto de fantasía que nos falta a los mayores y que su zona de estudio debe ser más divertida que nuestra zona de trabajo. Por eso, todavía estás a tiempo de fichar algunas ideas de decoración con las que conseguir una zona de estudio infantil con la que acertar esta vuelta al cole.

Para tener claras la ideas, hemos hablado con expertos decoradores de Leroy Merlín, que nos han propuesto una serie de recomendaciones con las que conseguir una zona de estudio infantil muy funcional, pero sin perder un ápice de fantasía y estilo, perfecta para la vuelta al cole. Saca papel y lápiz y apunta las tendencias para que tus hijos disfruten de su zona de estudio durante el curso escolar.

El escritorio, eje central de la zona de estudio

Si tus peques necesitan tener los libros, papeles y cuadernos organizados para consultarlos en cualquier momento, la mejor opción es una mesa escritorio con una estantería incorporada. Puedes apostar por algunos modelos que incluyen una columna lateral con varias repisas, que no te quitará espacio de la zona de estudio o trabajo y ganarás en capacidad de almacenaje.

Otra opción, es crear dos ambientes en la misma estancia, la mesa escritorio como elemento divisor, entre una zona de descanso y la zona de estudio. Es una idea original y perfecta para espacios grandes.

Un escritorio económico para la zona de estudio

Una sencilla mesa compuesta por, tablero y como base unos caballetes, de pino o metálicos. Es la opción más económica, que puedes personalizar según tus gustos, eligiendo el color del tablero: en madera, blanca, azul, etc. O pintando las patas en el color que mejor encaje con el resto de la decoración (hay que tener en cuenta que se trata de la decoración de una zona de estudio infantil, por lo que no hay que pecar de una funcionalidad extrema). Una propuesta fácil, sin renunciar a tu estilo, que puedes completar con una cajonera donde dejar los papeles y chismes que los niños van acumulando durante el curso escolar..

Una zona de estudio bien decorada y con luz natural

Juega con los colores para la zona de estudio infantil. Utiliza tonos acogedores que ayudarán a que los niños tengan una mejor concentración. Si tu estancia recibe una buena luz natural la mayor parte del día, podrás jugar con dos tonalidades distintas en las paredes. Para la zona de estudio utiliza un tono cálido, mientras que para la zona de descanso los fríos son los más apropiados. También puedes jugar con esta combinación de colores , no sólo en las paredes, sino en muebles y accesorios de la habitación, como cajoneras o estanterías.

Una zona de estudio DIY

Si eres de los que te gusta el DIY y no dispones de demasiado espacio, puedes montar una pequeña zona de estudio con una mesa plegable, es una original solución y cuando no la uses no se notará, ya que estará pegada a la pared o mural. Solo tendrás que usar unos tableros a medida, unas bisagras de piano, un tirador y unos tacos para fijarlos a la pared. Además, si te apetece añadirle un plus decorativo, basta con dar pintura de pizarra y magnética al lateral, para apuntar todo y no perder detalle.

Cajas para mantener el orden en la zona de estudio

Las zonas estudio requieren de mucho orden, para ayudarnos a trabajar mejor, sin papeles u otros objetos de por medio y, en el caso de las zonas de estudio de los niños, a veces resulta misión imposible conseguirlo. Aunque existen numerosas soluciones para mantener este espacio en orden. Por ejemplo, todo el material que los niños van generando y adquiriendo durante el curso escolar y que ocupa demasiado espacio puede ir almacenado en cajas de plástico con tapa. En ellas no entrará polvo y lo tendrás bien localizado. Otra opción, si no quieres tenerlo sobre la mesa, son los colgadores adhesivos o con ventosa, son de gran utilidad para dejar la mochila o cualquier otro accesorio.