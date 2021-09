Cinco ideas de decoración para montar una oficina en una casa pequeña sin perder el estilo

Todo parece indicar que el teletrabajo ha llegado para quedarse y, salvo por algunos detalles, es una ventaja para muchas de nosotras. Aunque esta práctica implique que debamos cambiar por completo la decoración de casa para adaptarla a algo parecido a una oficina. La estancia preferida suele ser el salón, ya que podemos aplicar muchas más ideas de decoración y podemos colocar ese escritorio perfecto con el que hacer del salón nuestra oficina.

Pero no todos los salones son aptos para convertirse en oficinas. La mayoría de nosotras no disponemos de grandes hogares y tenemos que ingeniárnoslas para montar la oficina en una casa pequeña. Como la necesidad agudiza el ingenio, no sólo tenemos los muebles perfectos para aprovechar el almacenamiento en una casa pequeña, también contamos con algunas ideas de decoración para montar la oficina en una casa pequeña sin perder el estilo.

Utilizar muebles auxiliares, aprovechar los rincones inútiles de casa y convertir muebles decorativos en propuestas funcionales son algunas de las ideas que los expertos decoradores de Ikea nos han desvelado para que hagamos una oficina en una cas pequeña y disfrutemos de las ventajas del teletrabajo aprovechando el espacio y sin perder el estilo.

Oficina en el comedor: una mesa auxiliar con ruedas

Muchas mesas de comedor son los espacios más utilizados de una gran mayoría de hogares españoles. Son el centro de las actividades cotidianas y no solo sirven para comer. Realmente son un lugar perfecto para trabajar por su amplitud y porque habitualmente están cerca de una luz natural.

Sin embargo, tienen la desventaja de que tienes que recogerlas después de cada actividad para poder realizar otras. Aunque esto tiene una sencilla solución. Con un carrito auxiliar puedes tener tu material de oficina a mano y recoger fácilmente cuando termines tu jornada.

Otras opciones son que coloques un archivador con ruedas debajo de la mesa o una cajonera para que puedas tener todos tus documentos y material de oficina cerca de tu mesa de comedor cuando necesites trabajar.

Por otra parte, para que tengas un espacio de trabajo idóneo en casa (aunque sea en la mesa del comedor), también es importante que tengas en cuenta otros tres accesorios: la silla, el flexo y el material de oficina. Si no puedes hacerte con una silla de escritorio, procura que la que elijas tenga el respaldo alto y que sea algo mullida, ya que vas a pasar muchas horas en ella.

También, aunque tengas la luz de la habitación de una ventana, te recomendamos tener un flexo cerca, para que no fuerces la vista y puedas dirigir la luz al ordenador o lugar de lectura directamente, así también evitarás malas posturas para tu espalda y cervicales.

Oficina en cualquier rincón de casa: aprovecha un diminuto espacio

¿Tienes un espacio entre dos muebles o una esquina que no sabes cómo aprovechar? Una idea es colocar una balda anclada a la pared a la medida del espacio y algunas estanterías abiertas más para tu material de oficina. ¡No te olvides tampoco, como te hemos dicho, del flexo y la silla de estudio!

Oficina en la entrada de casa: un escritorio y un recibidor

Si tienes espacios desaprovechados en casa, como un rincón debajo de las escaleras, también puede ser un lugar perfecto para colocar tu escritorio. Que también puede ser tu recibidor, si está a la entrada de la casa. Piensa siempre en muebles multifuncionales cuando tengas poco espacio.

Oficina en cualquier rincón de casa: un escritorio de esquina

La cuarta opción que te proponemos pensando en que no tienes una habitación exclusiva para teletrabajar y que tendrás que aprovechar todo el espacio disponible en casa, ¿qué tal un escritorio esquinero? Seguro que tienes algún rincón así, de esos espacios que no sabes cómo sacarles partido. Puedes hacerte con un tablero con esta forma u optar por un escritorio de esquina.

Oficina en el dormitorio: un tocador que es escritorio

¿Es imposible trabajar en el salón o el comedor de tu casa? Pues otra opción es que coloques una pequeña mesa en el dormitorio o que utilices el espacio del tocador para que la mesa también funcione como escritorio.

Si tienes alguna balda o estantería en la habitación, deja un espacio para archivadores y cajas en las que puedas colocar tu material de oficina.