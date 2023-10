Macarena Gómez y Aldo Comas , embajadores de la nueva agencia de eventos sevillana Titila

Sevilla se ha convertido en el epicentro de grandes eventos. El último ha sido la presentación de la nueva agencia de organización de eventos Titila, que celebró en Villa Luisa una multitudinaria fiesta a la que acudieron multitud de rostros conocidos y entre los que destacan la actriz Macarena Gómez y el artista Aldo Comas. La pareja, además, es embajadora de la agencia y aprovechamos para compartir con ellos un rato de charla.

Estáis acostumbrados a asistir a eventos muy relevantes. ¿Qué deben tener para que deslumbrar y ser espectaculares?

Aldo: Sobre todo debe tener pasión. Y también una mezcla adecuada de gente, licores, comida y buena música. Además del factor sorpresa, claro.

Titila se presenta como una agencia vanguardista e innovadora, ¿os sentís reflejados con estos adjetivos?

Aldo: Yo me siento una persona creativa, imaginativa y vanguardista pero también soy conservador, tradicional y antiguo. Hay que saber mezclar las dos facetas en esta vida, no podemos olvidarnos del pasado. Por ejemplo, aquí en Villa Luisa estamos en un lugar que representa el pasado. Si solo pensáramos en la vanguardia, ya lo habrían tirado. La mezcla perfecta se compone de pasado y futuro.

Dicen que sois la pareja con más personalidad del panorama artístico español. ¿Exageran o dicen la verdad?

Macarena: Hace poco nos dijeron que habíamos tenido la capacidad de transformar lo extraordinario en normal. A día de hoy, incluso a nuestro hijo las cosas extraordinarias de la vida le resultan normales. Aldo y yo vivimos de forma vertiginosa. Por ejemplo, él es paracaidista. Cada día se enfrenta a la muerte y al peligro. Y yo como actriz vivo una sensación parecida, porque encarnar a personajes que difieren mucho de mí su-ponen un reto constante. Rodar con Alex de la Iglesia es subirse a un tren de alta velocidad sin conocer las paradas. Me encanta esa forma trepidante de trabajar.

¿Cuáles son vuestros proyectos a la vista?

Macarena: Acabamos de lanzar la segunda temporada de 30 Monedas y en unas horas nos vamos toda la familia a Miami para promocionarla. Además, este mes llega a los cines Mi otro Jon, la nueva película de Paco Arango, cuya recaudación irá destinada a ayudar a niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina. Por otro lado, hace unos meses Aldo y yo decidimos producir una película y ahora estamos en proceso de postproducción. Somos emprendedores.

Aldo, ¿puedes hablar acerca de tu actuación en la presentación de Titila?

El formato beatnik es uno de mis favoritos. Me encanta pintar con el brazo anclado al corazón. Creo lo que en ese momento me brota, no lo pienso. Me gustan Kerouac y Burroughs pero también disfruto con Rimbaud o los clásicos españoles. Todo es poesía. La vida es poesía.

¿Qué es lo que más os gusta de Sevilla?

Macarena: Soy una cordobesa enamoradísima de Sevilla. Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Pasear por Sevilla es volar a otros mundos. La primera vez que vine fue para ver Azabache, el mejor espec-táculo de la historia de Rocío Jurado. Por otro lado, nos encanta que haya eventos tan relevantes como el de hoy o los Premios Goya.