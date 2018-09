Casi 50 marcas andaluzas de moda en la feria MOMAD de Madrid

Momad es la gran plataforma de negocio, moda y tendencias en España. Esta feria de muestras bianual está consiguiendo un creciente atractivo internacional y cada año atrae compradores de países como Portugal, Francia e Italia entre otros.

En esta edición de Momad ha participado empresas de Huelva (Strena, CayetanabyCondes y Maite Cárdenas), Cádiz (Leandra, Káhyra, Beatriz Constán, Elisa Cortés, La Higuera de Grazalema, Ray Musgo, Marina López Moda Sostenible y Skbags), Málaga (Shamat 7.0, Maltessa Eyewear y Pepaloves) Córdoba (Ana Torres, Matilde Cano, Aldebarán–Olacaracola y Chema Blanco) y Granada (Manila Novias-Rosa Rueda-Prive y Castor Sunglasses).

La mayor representación corrió a cargo de las firmas de Sevilla (A&M, Alicia Cáceres, Anuscas Family, Atxica, Mordisco de mujer, Cayro, Coolweb, Supercheria, Alcalareña Collection, By Handel, Dolcezza Moda, Inma Castrejón, MR Marta Romero, Malufa-Acosta, Raquel Moon, Ellie, Manuel J. Gallardo, Nuribel, Blanca Martín, Ridebike, Heloise, Veni Vidi Vesti, Gotaskaen Upcycling e Iciar & Candela by Creasur). Estas firmas han expuesto en diferentes áreas temáticas de la muestra.

Esta edición la protagonizado la moda sostenible, que a través del área expositiva 'Sustainable Experience' ha reunido un total de 43 empresas de este sector, de las que ocho participantes son andaluzas.

Con el objetivo de promover la internacionalización de las empresas andaluzas de moda, Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) ha programado para 2018 una treintena de acciones destacadas, entre la que se cuentan ferias, misiones comerciales, showrooms y jornadas formativas. En lo que va de año ya se han celebrado acciones en el Salón de Moda Flamenca SIMOF, Momad, FIMI, Ethical Fashion Show Berlin, Lineapelle o Interbride; y se han organizado otras muchas actividades como las jornadas técnicas sobre marketing online para empresas de moda en Marruecos.