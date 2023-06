La moda y lo queer: Encuentro con Valeria Vegas, Carvento y Garhestudio en Sevilla Fashion Outlet

Con motivo del mes del orgullo, La escritora Valeria Vegas, el bailarín y performer cordobés Carvento y el diseñador Rafael García Garhestudio participan este lunes 19 de junio en el el encuentro La moda y lo queer, en Sevilla Fashion Outlet. Se trata de una fashion talk en la que se hablará de la relación de la moda como forma de expresión del colectivo y del papel la comunidad LGTBIQ+ como transmisora cultural en Andalucía.

La ocasión también contará con la presencia del prestigioso ilustrador de moda Arturo Elena. Con motivo de la exposición BE PROUD BE YOU de Sevilla Fashion Outlet, el artista ha diseñado una tote bag en edición limitada de coleccionista a beneficio de ILGA Europe. Su creación forma parte de la exposición paneuropea con la que VIA Outlets ha reunido a 9 creadores visuales LGTBIQ+ de toda Europa y que hasta el 7 de julio permanecerá expuesta en Sevilla Fashion Outlet.