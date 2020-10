Los planes más terroríficos para celebrar Halloween con los niños sin salir de casa

Es una fiesta que siempre genera controversia en nuestro país. Los más puristas la ven como una americanada en la que no quieren participar y los más jóvenes lo ven como la ocasión perfecta para disfrazarse y disfrutar. Halloween genera amor y odio a partes iguales pero hay un hecho innegable y es que los más pequeños de la casa adoran que llegue el 31 de octubre para llenarlo todo de calabazas y fantasmas.

Sin embargo, este año parece que todo será muy diferente, pero no necesariamente peor. Aunque tengamos que renunciar a fiestas o a salir a pedir caramelos, podemos proponer a nuestros hijos actividades en casa para seguir celebrando esta fiesta tan atractiva para ellos y que ya empieza a formar parte de sus tradiciones. Será una buena oportunidad para compartir y fortalecer los lazos familiares, desde la diversión y la creatividad.

Halloween, la fiesta de la noche de muertos, nos ayuda a acercarnos a nuestros miedos. La noche, los murciélagos, los fantasmas, monstruos, calaveras o la muerte, en esta fiesta los transformamos en algo divertido, para que bromeando aprendamos a espantar nuestros temores, aprendamos a vivir con ellos. Por otro lado, en la familia aprendemos gran parte de nuestros valores, desarrollando habilidades para enfrentarnos a nuestros miedos y gestionar nuestras emociones. Por eso, este Halloween es la ocasión perfecta para disfrutar, aprender y trabajar con los niños valores positivos y emociones.

Halloween como pretexto para fomentar valores con los niños

"Esta fiesta es una oportunidad para disfrutar juntos, desarrollando su creatividad, trabajando en equipo, mientras alejamos nuestros fantasmas cocinando, decorando la casa o cosiendo un disfraz. Estas habilidades irán formando parte de su personalidad y le enriquecerán en todos los ámbitos de su vida, tanto social como académica. Pero lo más importante será ese disfrute compartido, que no olvidarán nunca”, señala Ana Herrero, psicóloga y coordinadora del Departamento de Orientación del grupo Brains International Schools.

Actividades relacionadas con la cocina, la música, el deporte o el arte contribuyen al desarrollo de muchas habilidades básicas en la vida, como la comunicación, la negociación, la planificación y la gestión del tiempo, además de la toma de decisiones o el trabajo en equipo. Hemos hablado con Ana Herrero, psicóloga y coordinadora del departamento de orientación del grupo Brains International Schools, y nos ha propuesto diversas actividades para disfrutar en familia y reforzar esos valores.

Taller de mascarillas terroríficas

Potenciar la creatividad de los pequeños de la casa es esencial para el desarrollo de la imaginación. En un momento en el que la mascarilla se ha convertido en un accesorio imprescindible en nuestro día, el taller de mascarillas terroríficas será una actividad con la que disfrutar en familia diseñando las mascarillas más espeluznantes.

Terror en la cocina

Una propuesta para pasar tiempo en familia es la cocina, nunca falla. Los dulces siempre han estado relacionados con Halloween, por ello será un gran momento para introducir a los pequeños en el mundo de la repostería, una actividad divertida promueve el trabajo en equipo, la independencia y la confianza.

Además, será una buena ocasión para fomentar una alimentación saludable con recetas como galletas y cupcakes con bases de frutas y avena que sustituyen a los azúcares y grasas, y que los niños podrán decorar de la forma más terrorífica.

Una gymkana para temblar de miedo

El deporte es una actividad primordial en nuestro día a día, sobre todo para los niños ya que el aprendizaje desde el movimiento es básico en todas las etapas académicas y aporta beneficios tanto a nivel físico como mental.

Preparar una divertida gymkana para los más pequeños de la casa es una buena forma de promover la actividad física, además del razonamiento, mientras los niños siguen las espeluznantes pistas que les llevarán a encontrar sus premios de Halloween.

Decora tu propia casa encantada

Una de las mejores actividades para explorar las habilidades y destrezas creativas de los niños son las manualidades. Algunas de las mejores manualidades para crear un perfecto ambiente de Halloween para una noche de diversión serán personalizar las velas más tétricas, esculpir calabazas, recortar y colgar adornos por la casa, o dibujar figuras de fantasmas, murciélagos o esqueletos.

Fiesta de disfraces

Una de las partes favoritas de Halloween para los niños es disfrazarse. Aunque este año no se puedan realizar grandes fiestas, no significa que no podamos disfrutar de una divertida fiesta de disfraces de Halloween en familia para que los más pequeños puedan así disfrazarse de sus personajes terroríficos favoritos.

Cine en casa

Para completar la noche de Halloween, qué mejor que una maratón de películas. Tanto pequeños como mayores podrán disfrutar de las mejores películas terroríficas y de fantasía para todas las edades. Algunos de los mejores títulos para pasar una tarde en familia son Hotel Transilvania, La familia Addams, Casper, Monstruos SA o Los cazafantasmas. Y es que, ¿hay algo mejor que un maratón de películas con palomitas? Nunca falla.