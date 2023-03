Triana adelanta la Semana Santa con la presentación de 'Sí, mantilla'

Este año hay ganas de Semana Santa. Muchas ganas. En las calles abarrotadas no se habla de otra cosa y cada acto previo a la semana grande se vive como si fuera algo casi excepcional. Por eso no extraña que en Triana se adelante la Semana Santa y lo haga de la mano de una de las nuevas tradiciones más interesantes de la ciudad. A través de la presentación de Sí, mantilla el arrabal se ha vestido de Jueves Santo en la mañana de este miércoles 29 de marzo. Esta iniciativa, que ha celebrado su V edición, está promovida por la asociación Qlamenco y busca poner en valor las tradiciones culturales de la ciudad, pero con una mirada mucho más renovada y actual.

A través de una performance, que ha comenzado en la Capilla de los Marineros (Triana), un grupo de modelos ataviadas con mantillas negras han dado muestra de que las tradiciones no son inamovibles, sino que se adaptan a los nuevos tiempos. En el interior de la capilla, junto a la Esperanza de Triana y al Cristo de las Tres Caídas ya en sus respectivos pasos, las modelos han lucido diseños en los que las mangas abullonadas, las faldas de flecos y hasta los pantalones daban muestra de que los conceptos más vanguardistas también tienen cabida entre las tradiciones más puristas.

Al salir de la capilla, la sección de metales Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas aguardaba a las catorce modelos para acompañarlas por la calle Pureza hasta llegar al Altozano ante la atenta mirada de sevillanos y turistas, que preguntaban si "era habitual vestirse así en la ciudad". La foto final, un grupo de mujeres de luto con claveles rojos sobre el Puente de Triana para adelantar la Semana Santa a través de la vanguardia.

Una revisión de la tradicional mantilla

Cada edición se presenta con alguna novedad y, en esta ocasión, han resultado especialmente llamativos los claveles rojos y los guantes blancos que lucían las modelos. "Este año hemos querido rendir homenaje a las mantillas de los años 40 y 50 y por eso las modelos lucen estos complementos", explica Pedro González, presidente de la asociación Qlamenco.

Guiño a la figura de Juanita Reina a través de pequeños detalles, esta indumentaria también hunde su esencia en las tradiciones. "Se han recuperado los guantes blancos, que antes los llevaban las jóvenes solteras cuando vestían de mantilla", cuenta Juan Foronda. Dos guiños que parecen novedosos y que, en realidad, tienen más de tradición que otras cuestiones relacionadas con la mantilla.

Con el objetivo de acercar a mujeres más jóvenes a esta tradición, los diseñadores han incorporado tendencias mucho más actuales al tradicional atuendo de mantilla. Un conjunto de blusa y pantalón, una falda con flecos, un diseño con los hombros descubiertos, mangas abullonadas, pailletes y hasta tul se observa en la revisión que los diseñadores de la asociación hacen de la mantilla.

"El objetivo de esta iniciativa es poner en valor la mantilla, pero en evolución, atendiendo a los protocolos de ahora. Un estilismo de mantilla actual pasa por llevar un diseño muy sencillo y en el que se luzca una buena peina y una buena mantilla. ¿Por qué no se puede llevar un guante blanco o un pantalón? Las normas dicen que hay que vestir de mantilla con decoro y respeto porque es una indumentaria ligada a la religión, pero eso no tiene porque no ir de la mano de la moda", reivindica Pedro González.

Los diseñadores de Qlamenco que han vestido a las modelos en esta edición de Sí, mantilla son: Agus Dorado, Alejandro Andana, Amalia Vergara, Atelier Rima, Carmen Latorre, Cristina Vázquez, Fina Estampa (Complementos), Flor de Cerezo, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Juan Foronda (para las mantillas) y Raquel Bollo.

Actividades relacionadas con la iniciativa 'Sí, mantilla'

El proyecto Sí, mantilla, que este año pretende dar otra visión de esta tradición, tiene como objetivo principal hacer un homenaje a la mantilla a través de un recorrido por los dos momentos de mayor exaltación de esta prenda artesanal: La mantilla negra, sinónimo de luto y recogimiento, tan característica de la Semana Santa y la mantilla blanca, símbolo de júbilo y alegría, presente en las ceremonias más tradicionales.

En esta ocasión, Sí, mantilla va acompañada de una acción gastronómica en la que chef de cuatro conocidos restaurantes de Sevilla como La Coartada, Sed de México, La Brunilda y Fray Melitón revisan algunas de las recetas más tradicionales de la Semana Santa de nuestra tierra. Así han creado platos de vanguardia con una base de cocina tradicional siguiendo el lema: La revisión de las tradiciones las mantienen siempre vivas.

Por otro lado, la próxima cita con la mantilla será el jueves 13 de abril, con la celebración de la mesa redonda titulada La mantilla: Herencia renovada, seguida de una masterclass sobre mantones de manila, otro complemento fundamental en la indumentaria de la mantilla blanca. La cita concluirá con un posado de mujeres vestidas con mantilla blanca en la Terraza del Hotel EME.

Apoyo de las tradiciones de Semana Santa

Al evento ha acudido el Teniente de Alcalde Delegado del Área Economía, Comercio y Turismo, Francisco Páez; la empresaria Raquel Revuelta, directora de Doble Erre, vestida de mantilla y los diseñadores de Qlamenco participantes en esta iniciativa.

Esta edición de Sí, Mantilla ha sido organizada por Sevilla City Office, la Asociación Qlamenco y la Agencia de Moda y Comunicación Doble Erre. También ha contado con la colaboración de la Escuela Superior de Maquillaje Cristina Rivero, la Peluquería Ana Camero y la Sección de Metales de Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas.