Con estos regalos de menos de 15€ triunfarás con tu amigo invisible

La Navidad es la época oficial del amigo invisible. Los tenemos con familiares, con compañeros de trabajo, con amigos nuevos y de toda la vida... Con esta sobrecarga de regalos llega el momento en el que ya no sabemos qué buscar y, a veces, el límite de precio del propio juego no ayudan. Si te cuesta dar con el presente idóneo para la persona que te ha tocado, no le des más vueltas. Con esta lista de regalos de amigo invisible para mujer, hombre y niño que hemos preparado para ti, conseguirás acertar sea quien sea.

Regalos de amigo invisible para mujer

Regalar unos guantes bonitos o una bufanda calentita es todo un clásico de los amigos invisibles. El motivo es que son un regalo práctico a la par que universal, así que siempre es buena idea optar por ellos sino conoces bien a la persona o no quieres pensar demasiado.

Aunque no lo usemos durante el invierno, cuando empieza a llegar la primavera a todas nos gusta llevar un abanico en el bolso para esos momentos acalorados. Adelántate a las temperaturas regalando un abanico, un regalo ideal que puedes adaptar a la edad y gustos de cada persona.

¿Tu amiga invisible está loca por el animal print? Este clutch texturizado con estampado de serpiente en rojo y verde le encantará.

Regalar un perfume suele quedar fuera del alcance del precio máximo del amigo invisible, pero hay ciertos clásicos como este que quedan dentro del precio y que, además, son aromas suaves que suelen gustar a todo el mundo.

Si a tu amiga invisible le encanta el maquillaje, seguro que le encantará que le regales una nueva paleta de sombras o un set de brochas. O, si el presupuesto lo permite, ¡ambas!

Regalos de amigo invisible para hombre

Ha llegado la hora de que tu amigo invisible deje de llevar los bolsillos llenos con kilos y kilos de cosas y se pase al bolso para hombre. Este pequeño bolso bandolera es un modelo clásico que suelen llevar muchos hombres y será el regalo más útil que haya recibido en mucho tiempo.

¿Es un hombre mayor, un chico elegante o una persona muy difícil de regalar? Las bufandas son las salvadoras oficiales de los amigos invisibles y esta es tan sencilla y elegante que gustará a cualquiera.

Si has tenido la suerte de que a tu amigo invisible le encanten los videojuegos, le hará mucha ilusión que hagas un pequeño guiño a su pasión con estos gemelos con forma de mando de PlayStation 2 con los que podrá lucir su lado más gamer aunque vaya de traje.

Todos conocemos a alguien al que le encanta cuidar de su vello facial. ¿Tienes que hacer un regalo a un enamorado de su barba o bigote? Esta cera de vello facial de calidad será su favorita y pensará en ti cada vez que la utilice. Si quieres ir un poco más allá, puedes salir un poco del presupuesto e iluminarle el rostro con este kit completo para cuidado de la barba.

Regalos de amigo invisible para todos

Los libros antiestrés son tendencia este año y cada vez son más los que se animan a probarlos para relajarse un ratito en casa. Si quieres regalar algo distinto y original sin caer en los de mandalas, este de inspiración japonesa es el tuyo.

Si hay un elemento universal que une a la gran mayoría de los habitantes de nuestro planeta, ese es el café. Este vaso térmico de Planet Bamboo está fabricado con materiales reciclados y está disponible en distintos colores. Y, si tu amigo invisible es seguidor de Juego de Tronos, una taza con uno de los escudos familiares de la serie le alegrará los desayunos.

Tenemos el regalo definitivo para los más estresados, los amantes del descanso y los asiduos del ratito de peli y mantita: ¡una batamanta! Con ella podrá transformar cualquier rincón en el sitio más cómodo y calentito de casa y, con este antifaz de perrito, podrá echarse una siestecilla le pille donde le pille.

Otra afición que causa furor últimamente es el scrapbooking. Este álbum de fotos recrea el de Ellie de la película de Pixar 'Up' (2009) y viene con materiales para que tu amigo invisible decore y personalice las páginas con montones de recuerdos. Se pasa 99 céntimos del presupuesto, pero nadie tiene por qué saberlo...

Para los lectores o aquellos que quieren iniciarse en ello, un libro será el regalo ideal. Hay millones donde elegir, pero nosotros te recomendamos estos dos clásicos de la literatura universal y un thriller que hará que su destinatario no pueda dejar de leer hasta la última página.

Si esa persona está redecorando su casa o ha llegado la hora de insinuarle que debe hacerlo, estos jarrones de Hannah's Cottage son un buen punto de partida para dar un punto moderno y extravagante a algún rincón de su hogar.

¿Tu amigo invisible está constantemente ilocalizable? ¿A su móvil le ha llegado la hora de pasar a mejor vida pero se niega a cambiarlo? No puedes regalarle un smartphone pero sí puedes alargar la vida de su batería con este power bank universal. Quedarse sin batería ya no será una excusa.

¿Sigues sin saber qué regalar? A veces el regalo más irreverente y divertido es el que más ilusión hace, y es que son muchas las personas que prefieren recibir algo que nunca comprarían por sí mismas. Este set de gafas protectoras para cortar cebolla se convertirá en el protagonista de la velada cuando tu amigo invisible abra el paquete. ¡Palabra!

Regalos de amigo invisible para niños

Muchas familias juegan al amigo invisible en las cenas de Nochebuena o Nochevieja e incluyen a los más pequeños para que ellos también vivan la ilusión de comprar algo para un familiar y abrir su propio regalito. Los niños son los amigos invisibles más agradecidos: les suele encantar casi cualquier regalito que no sea ropa. Si al tuyo le gusta hacer manualidades, se volverán locos si les regalas cualquiera de estas: un juego para coser una muñeca, un libro con instrucciones para iniciarse en la papiroflexia y un kit para hacer su propio slime.

Los juegos que pueden aprovechar para jugar con sus amiguitos o su familia en casa suelen tener mucho éxito entre los peques. Estos dos son nuevos clásicos a los que seguirán jugando conforme vayan creciendo.

Hay niños que adoran los cuentos y que, desde muy pequeñitos, tienen una gran afición a la lectura. Si has tenido la suerte de regalar a uno de estos niños tu regalo será muy sencillo: solo tienes que encontrar un buen libro. Si tu amigo invisible es muy pequeñito, te recomendamos uno de estos dos libros. Ambos incluyen un set con juegos o peluches para que la experiencia trascienda a las páginas de papel.

Si es un poco mayor y puede leer él solito, estos dos clásicos de la literatura infantil le darán qué pensar mientras deja volar su imaginación.