Los diez secretos de María Pombo más desconocidos en su 28 cumpleaños

Lleva tantos años en nuestras vidas que nos hemos quedado en shock al descubrir que María Pombo cumple 28 años. La reina de Instagram está de celebración y, como no podía ser de otra forma, las redes sociales han sido testigos de la súper celebración que le han preparado sus amigos y su pareja, Pablo Castellanos, con quien es madre de un niño.

Amante de las botas cowboy, todo un referente a la hora de saber cómo llevar unas mechas dark roots y musa perfecta junto a Rocío Osorno, María Pombo se ha convertido en uno de los pilares indispensables de Instagram, donde no duda en compartir su día a día con sus seguidores. Creadora del concepto Pombashians, junto con sus hermanas Marta y Lucía, María Pombo fue la primera influencer en visitar El Hormiguero (recientemente ha acudido también con Laura Escanes y Dulceida), se sinceró con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya y ha participado en el programa de Antena 3 El desafío.

Como otras influencers, María Pombo comparte con sus seguidores momentos de su vida personal, como el momento en el que supo que estaba embarazada o cuando hizo público que padecía esclerosis múltiples, una de sus confesiones más duras y personales. Pero, a pesar de todo, hay muchos aspectos de la vida personal de María Pombo totalmente desconocidos para sus seguidores. Aquí te descubrimos algunos.

Antes de Instgram estudió Turismo y Protocolo

Su hermana Lucía había estudiado Turismo y Protocolo y, después de una estancia en EEUU María Pombo se animó a probarla. Pero, como ha reconocido en alguna ocasión, no era una carrera que le entusiasmase mucho, así que se dedicó por completo a su actividad en Instragam. El éxito en redes sociales y con sus propias marcas la hizo renunciar por completo a una profesión que tampoco la motivaba.

Vivió en el extranjero, donde descubrió Instagram

Entre 2010 y 2012 la influencer estuvo residiendo en Canadá y EEUU como estudiante de intercambio. De aquella experiencia guarda, no sólo la posibilidad de haber aprendido inglés, sino una familia americana que quiso estar presente en el día de su boda con Pablo Castellano. Pero, quizás lo mejor de aquella experiencia lo esté saboreando actualmente. Mientras que en España ni se había oído hablar de Instagram, en el otro lado del Charco era una realidad más que evidente. Allí fue donde María Pombo se abrió su cuenta de Instagram y donde comenzó lo que ahora es su mayor éxito.

Familia de escritores y periodistas

De casta le viene al galgo y por eso no son de extrañar las dotes comunicativas de María Pombo en redes sociales. Resulta que la influencer es tataranieta de la escritora Concha Espina, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1927 por la novela Alta mayor y bisnieta del también escritor Víctor de la Serna Espina. Además, sobrina-nieta de los periodistas Jesús de la Serna Gutiérrez-Répide, quien fue subdirector de El País y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Víctor de la Serna, quien ejerce de crítico gastronómico en El Mundo.

Fue pareja del futbolista Álvaro Morata

Ahora que está felizmente casada y a punto de ser mamá de su primer hijo, resulta difícil imaginarla con otra pareja. Pero antes que Pablo Castellano, el corazón de María Pombo lo ocupaba el futbolista Álvaro Morata. Por aquel entonces, la influencer acompañaba al futbolista a varios de sus partidos e incluso, lo apoyaba a través de sus redes sociales. Ahora sus vidas están separadas pero ambos pueden decir que son completamente felices (o al menos eso se observa en redes sociales)

La pimera boda de una 'influencer' televisada

Su boda marcó un antes y un después. Hasta la primavera de 2019 eran solo sus seguidores quienes la conocían, pero la suya fue la primera boda de una influencer que un medio de comunicación español retransmitía en directo. Para aquellos que se la perdieran, entre sus carpetas de stories destaca una cuyo nombre es CTYCN, donde la influencer dejó compartidas imágenes de su boda. CTYCN fue el hashtag de su boda y de las fotos en las que aparece con Pablo Castellano y significa con todo y con nada porque, la forma que ambos tienen de quererse. El enlace entre los influencers marcó un antes y un después en la forma de entender y consumir este tipo de contenido, sentando las bases de lo que sería la relación medios influencers.

Su restaurante favorito, el de su padre

Obviamente no podría ser otro que Camino, el restaurante que su padre tiene en Madrid, donde la vemos devorar esas patatas fritas que tanto le gustan. Está especializado en cocina mediterránea y cócteles, lo que le hace perfecto para disfrutar de una cena. Dicen que su rape al horno es espectacular, y muchas de sus amigas que son influencers en Madrid ya lo han probado.

Una persona transparente

María Pombo no tiene problema en hablar de su vida privada y hacerlo con la naturalidad que corresponde. Si en redes sociales contó que se había retocado la nariz, en redes sociales habló de temas más profundos como su embarazo o la esclerosis múltiple que padece. La influencer también ha reconocido acudir a un psiquiatra en el programa de Youtube de Luc Loren. Con este acto, la influencer aboga por eliminar todos los estigmas y miedos relacionados con la salud mental. Recientemente también ha hablado en redes sobre su aumento de pecho.

Quiere seguir formándose

El Turismo no era su vocación, pero es consciente de que hoy es la reina de Instagram y que mañana ya no se acuerda de ella nadie. Por eso, en una entrevista concedida a Forbes, la influencer reconocía querer estudiar un máster en Marketing o en Empresariales para poder trabajar en sus empresas de manera exitosa. A día de hoy, Pombo está tan liada con redes sociales que no sabemos si realmente llegó a emprender ese proyecto.

La influencer del metro setenta

María Pombo, a pesar de que diga que las fotos engañan y que llevar tacones le hace parecer más alta, no es un influencer especialmente bajita. Pombo mide 1,70, una estatura más que aceptable.

Naranjas, percebes, pelis y series

Esperábamos de ella un postre algo más extravagante, pero nos encanta que su postre preferido sea la naranja y que la pida en todos los restaurantes a los que va. Aunque su verdadero capricho son los percebes. En cuanto a su película preferida, sabemos que es Intocable y la entendemos perfectamente. ¿A quién no le gusta esa película? Si hablamos de series, la influencer ha reconocido que le encanta Ozark